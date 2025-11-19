Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Kiszivárogtatta a szexvideót, bosszútámadás áldozata lett a focista

focista
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 19. 20:30
lelőgyilkosság
A család bosszút akart állni, ám a támadás során rossz embert lőttek le.
CJA
A szerző cikkei

Halálos lövöldözés áldozata lett egy fiatal focista Nápolyban, miután egy apa és fia fegyverrel támadt rá bosszúból egy kiszivárgott szexvideó miatt.

Szexvideó miatt akartak bosszút állni, rossz embert lőtt le a banda
Fotó: ChatGPT

A 23 éves Umberto Catanzaro hétfő reggel vesztette életét a sürgősségi osztályon, miután szeptember 15-én hasba lőtték.

A nyomozók szerint a támadást egy ismert bűnöző szervezte, aki meg akarta torolni, hogy lánya 17 éves barátja intim felvételeket osztott meg a tinédzser lányról. A 46 éves férfi egy lopott robogóval érkezett a helyszínre 16 éves fiával és egy harmadik gyanúsítottal; mindhármuknál fegyver volt.

A nápolyi lövöldözésben a 16 éves fiú kétszer sütötte el a fegyverét, és az egyik lövedék eltalálta Umbertót, aki ugyanabban a járműben utazott, mint a 17 éves fiú - ő lett volna a valódi célpont.

Súlyos sérülései ellenére Umberto apósához ment segítségért, aki azonnal kórházba szállította. A 17 éves fiúnál is volt fegyver, ám a támadás során nem használta.

Szexvideós bosszú miatt halt meg a fiatal focista

Umberto halála után korábbi klubjai és edzői megható üzenetekkel búcsúztak tőle. Tehetséges szélsőként emlékeztek rá, aki góléhségével és halálos bal lábával tűnt ki.

Luigi Testa, a Rione Terra Calcio technikai igazgatója így nyilatkozott:

Tisztességes, udvarias és tisztelettudó fiatalemberként emlékszem rá. Tavaly több hónapot töltött nálunk, majd januárban távozott a karrierjét befolyásoló, régóta fennálló fizikai problémák miatt.

Umberto korábban a pozzuoli Monteruscello Calcióban is játszott, amely szintén a közösségi médián keresztül fejezte ki részvétét. A helyi beszámolók szerint Umbertónak nem volt köze a klán belső konfliktusához.

A rendőrség október 19-én négy embert tartóztatott el az ügyben, az ötödik gyanúsított letartóztatását november 5-én jelentették be. A nyomozás továbbra is folyamatban van - írja a Daily Star.

