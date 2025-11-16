Brutális tömeglövöldözés történt, egy 10 éves kisfiú is az áldozatok között van

Egy brutális tömeglövöldözésben vesztette életét két ember, köztük egy 10 éves kisfiú is az amerikai Newarkban.
Egy 21 éves fiatal nő szintén áldozatul esett, míg egy 11 éves fiú, valamint egy 19 és egy 60 éves férfi megsebesültek, de a jelentések szerint állapotuk stabil.
A rémisztő támadás szombat este 7 óra körül történt. A lakók beszámolói szerint gyors lövöldözést, majd sikítozást lehetett hallani.
Nagy volt a sikítozás. Sok lövés volt. Több mint hat
- mondta egy közeli lakóház lakója, ahol a rendőrök szombat este megakadályozták az embereket abban, hogy visszatérjenek.
A két halálos áldozatot az egyetemi kórházba szállították, de nem tudták megmenteni őket. Eközben Newark polgármestere, Ras Baraka nyilatkozatában felszólította a fegyverest, hogy adja fel magát.
Ras Baraka elmondta:
Sötét és pusztító nap volt a mai Newarkban, mivel egy kisgyerek délután kizuhant egy lakás ablakából, és további két ártatlan lélek halt meg egy lövöldözésben a Chancellor Avenue-n.
A fegyveres a Chancellor sugárút 300-as szakaszán nyitott tüzet, itt 17 lövedéknyomot találtak. A civil ruhás rendőrök még kora reggel is zseblámpákkal fésülték át a területet - írja a New York Post.
Nem nyugszunk, amíg nem szolgáltatnak igazságot a kimondhatatlan fájdalom és gyász közepette hátrahagyott szülőknek és családoknak. Felszólítjuk a gyilkost, hogy adja fel magát, mivel nincs biztonságos búvóhely
- mondta Ras Baraka.
