Ők a legveszélyesebb szökésben lévő bűnözők Magyarországon - ha meglátja őket, nehogy akcióba lépjen!

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 11. 12:45
Emberkereskedelem, lopás, csalás- ilyen és ehhez hasonló bűncselekmények miatt adott ki elfogatóparancsot a rendőrség a magyar bűnözőkkel szemben. A körözési toplista tele van veszélyes bűnözőkkel, köztük nőkkel és férfiakkal egyaránt. A Bors most összegyűjtötte azokat a veszélyes bűnözőket, akik el akarnak menekülni a hatóságok elől.
A rendőrség oldalán található körözési toplista a legkeresettebb bűnözőket listázza. Legtöbbjük férfi, de nők is szép számmal megtalálhatóak a Police.hu oldalán, ahol részletesen tájékoztatják a hatóságok az oda látogatókat, hogy milyen bűncselekményt követtek el azok, akik ellen elfogatóparancs van érvényben. 

körözési toplista
A körözési toplista az ország legveszélyesebb bűnözőit listázza 
Fotó: Police.hu

A körözési toplista legújabb bűnözői

Horváth Kinga emberkereskedelem miatt került fel a  körözési toplistára. Miután a 30 éves nő nem kezdte meg a rá kiszabott börtönbüntetését letölteni, elfogató parancsot adtak ki ellene. 

Fotó: Police.hu

Egy 47 éves püspökladányi férfi is bujkál a hatóságok elől. Oláh Gyula ellen a BRFK adott ki elfogató parancsot, testi sértés miatt kellene felelnie. A férfi a rendőrség honlapja szerint ma került fel a körözött bűnözők közé, éppen egy nappal a születésnapja után. 

Oláh Gyula. Fotó: Police.hu

Az ózdi születésű Sallai Ivett is meg akarja úszni a hatóságok általi felelősségre vonást, pedig részegen vezetett. Ellene a miskolci rendőrség adta ki az elfogatóparancsot, hiszen, mint ahogy az ismert, Magyarországon zéró tolerancia van az autóvezetés közbeni alkoholfogyasztással kapcsolatban. 

Sallai Ivett. Fotó: Police.hu

A Pesti Központi Kerületi Bíróság rendelt el Tóth Máriával szemben körözést és adott ki ellene elfogató parancsot négy nappal ezelőtt, miután a 30 éves nő fegyveres rablást követett el. 

 Tóth Máriát fegvyeres rablás miatt körözik. Fotó: Police.hu

Idén október 31-én adott ki a rendőrség körözést Rácz László ellen, aki születési nevén barátai és rokonai Juhász Lászlóként ismerhetnek. A budapesti férfi 1984-ben született és annak okán került fel a rendőrség körözési toplistájára, hogy információs rendszer felhasználásával csalást követet el. 

Rácz László. Fotó: Police.hu

A kiskunhalasi Mészáros Gábort lopás miatt keresi a rendőrség. A 43 éves férfi ellen a Kiskunhalasi Járásbíróság rendelt el körözést október 28-án. 

Fotó: Police.hu

Lopás miatt kell felelnie a hatóságok előtt a 2003-as nyíregyházi születésű fiatal férfinak. Varga Zsolt Renátó ellen idén október 5-én, tehát több mint egy hónapja adtak ki elfogatóparancsot. 

A fiatal fiút lopás miatt körözik. Fotó: Police.hu

A rendőrség körözési toplistáján több külföldi bűnelkövető is megtalálható, köztük Stojková Klaudia is, aki egy 29 éves szlovák állampolgárságú nő. Varga Zsolt Renátóhoz hasonlóan neki is lopás miatt kellene felelősséget vállalnia a hatóságok előtt, azonban október 14-e óta nem találja a rendőrség. 

A szlovák nőt lopás vétsége miatt nagy erőkkel keresei a rendőrség.Fotó: Police.hu

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogyha bármelyik bűnözőt, akik a körözési toplistán szerepelnek látják vagy van információjuk a hollétükről, akkor tegyenek bejelentést a Police.hu oldalán vagy hívják fel a rendőrséget!

 

