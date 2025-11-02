Durván megváltozott a Született feleségek vörös démona: simán elsétálnál mellette az utcán!

Egészen elképesztő paparazzi-fotók készültek a 63 éves Marcia Cross színésznőről a közelmúltban Los Angelesben. A Született feleségek és a Melrose Place sztárját az utcán kapták lencsevégre, épp a kocsijából szállt ki – és bizony nyoma sincs annak a hollywoodi csillogásnak és sikknek, amit megszokhattunk a hozzá hasonló, világszerte ismert és szeretett emberek körül. Sőt, ha őszinték szeretnénk lenni, ha ezzel a külsővel végigsétálna Budapesten, talán még a legnagyobb rajongói sem ismernék fel!

Marcia Crosst sokan a Született feleségekből, netán a Melrose Place-ből ismerik Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Nem hiszel a szemednek: így néz ki Marcia Cross civilben

Marcia Cross azon sorozatszínészek közé tartozik, aki két évtizedben, két ikonikus sorozatban is a főszereplők közt tűnt fel: 1992 és 1997 között, 114 epizódon keresztül alakította dr. Kimberly Shaw-t a Melrose Place-ben, majd pedig 2004 és 2012 között Bree Van de Kamp bőrébe bújt a Született feleségek (Desperate HouseWives) széria kedvéért. Ez utóbbi számos jelölést, valamint három díjat is hozott neki. Összesen egyébként 70 produkcióban láthattuk eddig, javarészt a tévéképernyőkön.

A vörös hajú Cross igazi stílusikon sokak számára, emellett aktivista is, többek közt a rákbetegségekkel kapcsolatos ismeretek terjesztésének szószólója. A sztár maga is ráktúlélő: még 2018 szeptemberében fedte fel, hogy korábban bélrákot diagnosztizáltak nála, amiből azonban akkorra már kigyógyult.

De akkor térjünk is rá a közelmúltban, egészen pontosan októberben készült fotókra! A felvételeken nem az a Cross látható, akit a vörös szőnyegről, illetve a különféle eseményekről megszokhattunk: vörös hajkoronáját sapka alá rejtette, és kifogástalan megjelenését is hétköznapi szettre cserélte. Ráadásul kétségtelen, hogy profi smink nélkül bizony az arcán is meglátszik már, hogy túl van a hatodik ikszen.

Lesifotó a színésznőről Fotó: TheImageDirect.com

És íme egy közelebbi kép Marcia Crossról, amin még jobban látszik az arca, és ami alighanem még beszédesebb: