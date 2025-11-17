Sacha Baron Cohen válása után egy közel 30 évvel fiatalabb nővel jött össze

Sacha Baron Cohent, aki 2025 júniusában véglegesítette válását Isla Fisherrel, egy nála jóval fiatalabb influenszer társaságában fotózták le egy hollywoodi klub előtt. A szemtanúk szerint a Borat sztárja és a 26 éves Kelsey Calemine baráti, közvetlen hangulatban beszélgetett, majd számot cserélt egymással.

Sacha Baron Cohen Ozempic segítségével fogyott le a válása után, ezt saját maga árulta el

Fotó: KGC-34/130810 / Northfoto

Sacha Baron Cohen egy fele annyi idős nővel vigasztalódik

Fél éve sincs, hogy Sacha Baron Cohen és Isla Fisher válását véglegesítették, az 54 éves színészt máris egy exkluzív hollywoodi éjszakai klubban kapták lencsevégre, ahol épp megismerkedett egy nála majdnem 30 évvel fiatalabb influenszerrel, Kelsey Calemine-nel. A jelenlévők elmondása alapján az esemény során több alkalommal is felszabadultan beszélgettek és nevetgéltek. A felvételek szerint az 54 éves színész átadta a telefonját a 26 éves lánynak, hogy beírja a saját számát, majd az influenszer röviddel később távozott. Kelsey Calemine egy rózsaszín, figyelemfelkeltő miniruhát viselt, és a szemtanúk szerint többször is hosszan beszélgetett Borat sztárjával a klub bejárata előtt.

Nem ez volt az első alkalom

Sacha Baron Cohen Kelsey Calemine-nel történt találkozása nem az első alkalom volt, hogy fiatalabb nők társaságában kapták őt lencsevégre. Pár hónappal ezelőtt egy 27 éves OnlyFans modellel, Hannah Palmerrel hozták hírbe. A The Sun beszámolója szerint a színészt és a nála 27 évvel fiatalabb modellt lekapták, ahogy külön-külön távoznak az étteremből, majd ugyanabba a Cadillac Escalade-be szállnak be és hajtanak el együtt.

Sacha Baron Cohen és Isla Fisher Hollywood egyik legkülönlegesebb álompárjának számított

Fotó: Rick Rycroft-Pool/ML / Northfoto

Sacha Baron Cohen Isla Fisherrel 13 évig volt együtt

Sacha Baron Cohen és Isla Fisher házassága 2025-ben ért véget, miután a felek hosszabb ideje külön éltek már. A házaspár több mint egy évtizedig volt együtt, és ezalatt az idő alatt három gyermekük született. A válás lezárásakor közös közleményt adtak ki, amelyben hangsúlyozták, hogy a gyermekek érdekeit tartják elsődlegesnek, és továbbra is együttműködnek a nevelésükben. Isla Fisher a válást követő időszakban több interjúban is beszélt arról, hogy számára ez az élethelyzet komoly érzelmi kihívást jelentett. Nyilatkozataiban ugyanakkor arról is beszámolt, hogy a változás lehetőséget adott számára arra, hogy újra kialakítsa mindennapjait, és új irányt adjon a saját szakmai és magánéleti céljainak. A válás lezárása után Sacha Baron Cohen fogyásával volt tele az internet, és a médiában egyre gyakrabban jelentek meg találgatások a szerelmi életével kapcsolatban is.