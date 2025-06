Horrorbaleset Ausztriában: sziklafalnak csapódott egy magyar biciklis

Magyar biciklishez rohantak a mentősök a minap az ausztriai Zederhaus község közelében. Az 58 éves férfi ugyanis éppen Salzburg tartományban nyaralt, amikor úgy döntött: megy egy hosszabb távot elektromos versenykerékpárjával. Éppen a riedingtali fizetős úton hajtotta a biciklit, amikor egy fizetős kapuhoz ért: itt történt aztán a kis híján végzetes tragédia.

A magyar biciklis egy lejtős szakaszhoz ért, amikor egy jobbkanyarban megcsúszott és egyenesen a sziklafalnak rohant. Csoda, de túlélte a balesetet, azonban súlyosan megsérült Fotó: Pexels (illusztráció)

Súlyosan megsérült a magyar biciklis

A férfi itt ugyanis éppen egy lejtős szakasznál lévő fizetős kapuhoz ért, amikor a meredeken lefelé ívelő jobbkanyarban elvesztette uralmát a kerékpárja felett.

A TGN úgy tudja, hogy a férfi ezután balra lecsúszott az útról, majd lezuhant a kontrollálhatatlanul lefelé száguldó bicikliről és egyenesen egy életveszélyes sziklafalnak csapódott.

Bár azt nem tudni, hogy a segítséget mikor tudták kihívni, az bizonyos, hogy nem sokkal a baleset után már mentők érkeztek a súlyosan sérült magyar férfihez. Azt sem tudni biztosan, hogy pontosan hol sérült meg, de az eset súlyosságát is jelzi, hogy nem sokkal később már mentőhelikopter is érkezett a baleseti helyszínre. Úgy tudni, hogy ott, helyben stabilizálták is az állapotát, a férfit pedig végül a sürgősségi orvosi ellátás után a "Martin 1" mentőhelikopterrel a schwarzach-i Cardinal Schwarzenberg Kórházba szállították.

Sajnos, nem ez volt az egyetlen szörnyű baleset, ami magyarokat érintett: ugyan ezen a napon (június 23.) egy Tatánál bicikliző férfi halt bele egy döbbenetes kerékpárbalesetbe. Mint arról a Bors is írt, a település-szerte ismert sportoló és helytörténeti kutató, K. Imre éppen a helyi tó mellett tekert el, amikor frontálisan összeütközött egy szembe tekerő biciklissel. Mind a ketten a földre zuhantak és megsérültek: míg egy 40 éves férfit az eset után súlyos sérülésekkel vittek kórházba, addig a 70 éves Imrén már nem lehetett segíteni és a helyszínen meghalt.