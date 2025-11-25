Elaludt egy rajongó Nicole Scherzinger koncertjén – Így reagált az énekesnő!

Nicole Scherzinger Los Angelesben, a Walt Disney Concert Hall-ban adott koncertjén egy férfi az első sorban aludt el, miközben az énekesnő magas hangon énekelte dalát. A Pussycat Dolls egykori frontembere viccesen reagált a videóra, ami vírusként terjedt el az interneten.
A Nicole Scherzinger koncertje közben készült felvételen jól látható, ahogy egy szemüveges férfi hátrahajtott fejjel, nyitott szájjal alszik, miközben a Pussycat Dolls egykori frontembere épp magas, erőteljes hangokat énekel. Nicole Scherzinger Instagram oldalán osztotta meg a videót, amihez egy vicces megjegyzést is fűzött.
Várjunk, ez annak a jele, hogy altatólemezt adjak ki?
A felvétel vírusszerűen terjedt el az interneten. A bejegyzéshez érkező hozzászólások alapján pedig a közönség pozitívan fogadta az ötletet, és több kommentelő is érdeklődését fejezte ki egy lehetséges altatódal album iránt. A közösségi médiában számos ismert személy is reagált a videóra. Natasha Bedingfield például azt írta, hogy:
Minden este lejátszanám!
A zenei producer David Foster is támogató megjegyzést hagyott a poszt alatt, jelezve, hogy szívesen részt venne egy ilyen projektben. Laverne Cox pedig szintén megosztotta gondolatait, kiemelve, hogy a férfi az első sorban aludt el, miközben az énekesnő teljes erőbedobással énekelt. Az altatódal album ötletét végül a szuperszexi Nicole Scherzinger a poszt második sorában is megerősítette:
Altatólemez készülőben 😅💤
A kínos elalvós eset egy hónappal azután történt, hogy október 6-án Nicole Scherzinger Royal Albert Hall-beli koncertjét több, mint 45 perc késéssel kezdte el. Akkor az énekesnő a The Sun-nak elmondta, hogy szörnyen sajnálja, hogy a rajongóknak olyan sokáig kellett várniuk a fellépése előtt.
Összetörtem és megdöbbentem, mert azt gondoltam: 'Istenem, én is frusztrált lennék, ha azt mondanák, hogy üljek ott olyan sokáig.'
Nicole Scherzinger továbbá megjegyezte, hogy az egész egy kezdési időpont félreértése miatt történt és éppen ezért a késésről is csak a koncert után értesült.
Csak miután befejeztem, tudtam meg, hogy az emberek olyan sokáig ültek ott.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.