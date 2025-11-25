Elaludt egy rajongó Nicole Scherzinger koncertjén – Így reagált az énekesnő!

Nicole Scherzinger Los Angelesben, a Walt Disney Concert Hall-ban adott koncertjén egy férfi az első sorban aludt el, miközben az énekesnő magas hangon énekelte dalát. A Pussycat Dolls egykori frontembere viccesen reagált a videóra, ami vírusként terjedt el az interneten.

(Fotó: Lounis Tiar/Northfoto)

Nicole Scherzinger rajongója koncert közben aludt el

A Nicole Scherzinger koncertje közben készült felvételen jól látható, ahogy egy szemüveges férfi hátrahajtott fejjel, nyitott szájjal alszik, miközben a Pussycat Dolls egykori frontembere épp magas, erőteljes hangokat énekel. Nicole Scherzinger Instagram oldalán osztotta meg a videót, amihez egy vicces megjegyzést is fűzött.

Várjunk, ez annak a jele, hogy altatólemezt adjak ki?

Nicole Scherzinger altatódal album ötlete

A felvétel vírusszerűen terjedt el az interneten. A bejegyzéshez érkező hozzászólások alapján pedig a közönség pozitívan fogadta az ötletet, és több kommentelő is érdeklődését fejezte ki egy lehetséges altatódal album iránt. A közösségi médiában számos ismert személy is reagált a videóra. Natasha Bedingfield például azt írta, hogy:

Minden este lejátszanám!

A zenei producer David Foster is támogató megjegyzést hagyott a poszt alatt, jelezve, hogy szívesen részt venne egy ilyen projektben. Laverne Cox pedig szintén megosztotta gondolatait, kiemelve, hogy a férfi az első sorban aludt el, miközben az énekesnő teljes erőbedobással énekelt. Az altatódal album ötletét végül a szuperszexi Nicole Scherzinger a poszt második sorában is megerősítette:

Altatólemez készülőben 😅💤

Nicole Scherzinger londoni koncertje után elnézést kért a rajongóktól, hogy 45 percet késett

(Fotó: KGC-138/Northfoto)

Nicole Scherzinger 45 perc késéssel kezdte koncertjét

A kínos elalvós eset egy hónappal azután történt, hogy október 6-án Nicole Scherzinger Royal Albert Hall-beli koncertjét több, mint 45 perc késéssel kezdte el. Akkor az énekesnő a The Sun-nak elmondta, hogy szörnyen sajnálja, hogy a rajongóknak olyan sokáig kellett várniuk a fellépése előtt.

Összetörtem és megdöbbentem, mert azt gondoltam: 'Istenem, én is frusztrált lennék, ha azt mondanák, hogy üljek ott olyan sokáig.'

Nicole Scherzinger továbbá megjegyezte, hogy az egész egy kezdési időpont félreértése miatt történt és éppen ezért a késésről is csak a koncert után értesült.