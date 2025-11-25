Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Katalin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Elaludt egy rajongó Nicole Scherzinger koncertjén – Így reagált az énekesnő!

altatódal
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 25. 12:50
Pussycat DollsNicole Scherzingerkéséskoncertrajongó
Felvétel készült arról, hogy a 47 éves énekesnő koncertjén egy rajongó az első sorban aludt el. Nicole Scherzinger viccesen reagált a kínos pillanatra.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

Nicole Scherzinger Los Angelesben, a Walt Disney Concert Hall-ban adott koncertjén egy férfi az első sorban aludt el, miközben az énekesnő magas hangon énekelte dalát. A Pussycat Dolls egykori frontembere viccesen reagált a videóra, ami vírusként terjedt el az interneten.

Nicole Scherzinger rajongója tátott szájjal aludt az első sorban, miközben az énekesnő épp magas hangon énekelte a dalát
Nicole Scherzinger rajongója tátott szájjal aludt az első sorban, miközben az énekesnő épp magas hangon énekelte a dalát
(Fotó: Lounis Tiar/Northfoto)

 

Nicole Scherzinger rajongója koncert közben aludt el

A Nicole Scherzinger koncertje közben készült felvételen jól látható, ahogy egy szemüveges férfi hátrahajtott fejjel, nyitott szájjal alszik, miközben a Pussycat Dolls egykori frontembere épp magas, erőteljes hangokat énekel. Nicole Scherzinger Instagram oldalán osztotta meg a videót, amihez egy vicces megjegyzést is fűzött.

 

Várjunk, ez annak a jele, hogy altatólemezt adjak ki?

 

 

Nicole Scherzinger altatódal album ötlete

A felvétel vírusszerűen terjedt el az interneten. A bejegyzéshez érkező hozzászólások alapján pedig a közönség pozitívan fogadta az ötletet, és több kommentelő is érdeklődését fejezte ki egy lehetséges altatódal album iránt. A közösségi médiában számos ismert személy is reagált a videóra. Natasha Bedingfield például azt írta, hogy:

 

Minden este lejátszanám!

 

A zenei producer David Foster is támogató megjegyzést hagyott a poszt alatt, jelezve, hogy szívesen részt venne egy ilyen projektben. Laverne Cox pedig szintén megosztotta gondolatait, kiemelve, hogy a férfi az első sorban aludt el, miközben az énekesnő teljes erőbedobással énekelt. Az altatódal album ötletét végül a szuperszexi Nicole Scherzinger a poszt második sorában is megerősítette:

 

Altatólemez készülőben 😅💤

Nicole Scherzinger londoni koncertje után elnézést kért a rajongóktól, hogy 45 percet késett
Nicole Scherzinger londoni koncertje után elnézést kért a rajongóktól, hogy 45 percet késett
(Fotó: KGC-138/Northfoto)

 

Nicole Scherzinger 45 perc késéssel kezdte koncertjét

A kínos elalvós eset egy hónappal azután történt, hogy október 6-án Nicole Scherzinger Royal Albert Hall-beli koncertjét több, mint 45 perc késéssel kezdte el. Akkor az énekesnő a The Sun-nak elmondta, hogy szörnyen sajnálja, hogy a rajongóknak olyan sokáig kellett várniuk a fellépése előtt.

Összetörtem és megdöbbentem, mert azt gondoltam: 'Istenem, én is frusztrált lennék, ha azt mondanák, hogy üljek ott olyan sokáig.'

Nicole Scherzinger továbbá megjegyezte, hogy az egész egy kezdési időpont félreértése miatt történt és éppen ezért a késésről is csak a koncert után értesült.

Csak miután befejeztem, tudtam meg, hogy az emberek olyan sokáig ültek ott. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu