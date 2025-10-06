Liam Payne a halála előtt Nicole Scherzingernek küldött üzenetet

Nicole Scherzinger fájó szívvel emlékezett vissza Liam Payne-re, miután kiderült, hogy a tragédia napján ő volt az utolsó, akivel az énekes üzenetet váltott.

Liam Payne a One Direction tagjaként vált híressé

Fotó: WALTER / BESTIMAGE / Northfoto

Liam Payne utolsó üzenete Nicole Scherzingernek

Közeleg Liam Payne halálának egyéves évfordulója. Nicole Scherzinger pedig a napokban egy interjúban emlékezett vissza arra, hogy mit írt az énekesnek a halála napján. Elmondása szerint tudta, hogy az egykori One Direction tag éppen Argentínában tartózkodik, és az üzenetváltásuk csupán baráti, könnyed beszélgetés volt. Egykori mentora épp egy Broadway produkcióra, a Sunset Boulevard előadására készült, amikor elküldte az utolsó üzenetet. A tragédia híre azonban hamarosan elérte őt is, mégis színpadra lépett aznap este. Az énekesnő így fogalmazott ezzel kapcsolatban:

A shownak mennie kell tovább.

Majd hozzátette, hogy az énekes halála után az előadások előtt minden este szánt egy pillanatot Liam Payne emlékének, ezzel tisztelegve egykori barátja előtt.

Nicole Scherzinger épp a Sunset Boulevard című előadására készült, amikor elküldte az utolsó üzenetét Liam Payne-nek

Fotó: Lucy Young / Evening Standard / eyevine / Northfoto

Liam Payne és Nicole Scherzinger kapcsolata

Liam Payne és Nicole Scherzinger kapcsolata nem új keletű. Már évekkel korábban találkoztak, még a The X Factor idején, ahol az énekesnő zsűritagként közreműködött a One Direction megalakításában. Ő volt az, aki elsőként felismerte Liam tehetségét, és kezdeményezte, hogy ne szólóban, hanem egy fiúcsapat tagjaként bontakoztassa ki képességeit. Így született meg a One Direction. Liam Payne, Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan és Louis Tomlinson együtt váltak a világ egyik legsikeresebb zenekarává. Évekkel később, 2024-ben a Netflix új zenei tehetségkutató műsorában, a Building the Bandben ismét keresztezték egymás útjait, ahol Nicole Scherzinger mentorként, Liam Payne zsűritagként vett részt a műsorban. Az énekes halála után pedig a producerek és az énekesnő közösen döntöttek úgy, hogy a tehetségkutatót az egykori One Direction tag emlékének ajánlják, amire az énekes családja is rábólintott.

Liam Payne halála

Amikor Liam Payne meghalt, megrázta az egész világot. Az egykori One Direction tag 2024 október 16-án Buenos Airesben egy harmadik emeleti hotelszoba erkélyéről zuhant le. A tragikus balesettel kapcsolatban több embert is bíróság elé állítottak, akiket azzal vádolnak, hogy a halála előtti órákban drogot adott el az énekesnek. Egykori mentora, Nicole Scherzinger Instagram oldalán így búcsúzott: