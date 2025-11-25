Sokkoló nyilatkozatot tett a népszerű műsorvezető: Több mint 70 rákfajtára tesztelték

Carol Vorderman aggasztó, ugyanakkor őszinte egészségügyi nyilatkozattal jelentkezett: a 64 éves televíziós személyiség és műsorvezető elárulta, hogy a héten egy speciális vérvizsgálaton vett részt, amely akár 70 különböző ráktípus korai jeleit is képes kimutatni. A hírt egy Instagram-kommentben osztotta meg, miután reagált a színésznő Sally Dynevor bejegyzésére, aki korábban teljes testes MRI-vizsgálaton esett át.

A műsorvezető rengeteg rákszűrésen részt vett.

„Idén én is átestem egy teljes testes MRI-vizsgálaton, és szerencsére mindent rendben találtak. Ezen a héten csináltatom meg a speciális vértesztet 70 ráktípusra. A korai felismerés lett a mantrám.”

A műsorvezető arról is beszélt, hogy tavaly krónikusan súlyos rheumatoid arthritist, az ízületek gyulladásos elváltozásait diagnosztizálták nála, ami hosszú hónapokig megnehezítette a mindennapjait. Mint fogalmazott:

„Nem veszem többé magától értetődőnek az egészségemet.”

Vorderman megjegyezte, hogy ezek a vizsgálatok ma már jóval olcsóbbak, mint korábban, de sokak számára továbbra is nehezen megfizethetők. Sally Dynevor aki 62 évesen szintén a megelőzés fontosságát hangsúlyozza, szeretettel válaszolt Carol üzenetére:

„Ahogy idősödünk, ez egyre fontosabb. Szeretettel ölellek.”

A Mirror beszámolója szerint Sally követőit is arra bátorítja, hogy a megelőzést helyezzék előtérbe, és tegyenek minél többet saját egészségük megőrzése érdekében. Carol pedig hasonló szellemben írta: