Sokkoló nyilatkozatot tett a népszerű műsorvezető: Több mint 70 rákfajtára tesztelték

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 25. 16:35
A rajongók aggódnak. Kommentben fakadt ki a műsorvezető.

Carol Vorderman aggasztó, ugyanakkor őszinte egészségügyi nyilatkozattal jelentkezett: a 64 éves televíziós személyiség és műsorvezető elárulta, hogy a héten egy speciális vérvizsgálaton vett részt, amely akár 70 különböző ráktípus korai jeleit is képes kimutatni. A hírt egy Instagram-kommentben osztotta meg, miután reagált a színésznő Sally Dynevor bejegyzésére, aki korábban teljes testes MRI-vizsgálaton esett át.

A műsorvezető rengeteg rákszűrésen részt vett.
Őszintén beszélt a műsorvezető

Carol azt írta: 

„Idén én is átestem egy teljes testes MRI-vizsgálaton, és szerencsére mindent rendben találtak. Ezen a héten csináltatom meg a speciális vértesztet 70 ráktípusra. A korai felismerés lett a mantrám.” 

A műsorvezető arról is beszélt, hogy tavaly krónikusan súlyos rheumatoid arthritist, az ízületek gyulladásos elváltozásait diagnosztizálták nála, ami hosszú hónapokig megnehezítette a mindennapjait. Mint fogalmazott: 

„Nem veszem többé magától értetődőnek az egészségemet.”

Vorderman megjegyezte, hogy ezek a vizsgálatok ma már jóval olcsóbbak, mint korábban, de sokak számára továbbra is nehezen megfizethetők. Sally Dynevor  aki 62 évesen szintén a megelőzés fontosságát hangsúlyozza, szeretettel válaszolt Carol üzenetére: 

„Ahogy idősödünk, ez egyre fontosabb. Szeretettel ölellek.”

A Mirror beszámolója szerint Sally követőit is arra bátorítja, hogy a megelőzést helyezzék előtérbe, és tegyenek minél többet saját egészségük megőrzése érdekében. Carol pedig hasonló szellemben írta: 

„Az egészség nem olyasmi, amit természetesnek vehetünk. A teljes testes MRI és CT számomra a tudás és a nyugalom forrása.”

 

