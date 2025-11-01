Zokogva jelentette be a család a tragikus hírt: meghalt rákban a színészlegenda

Elhunyt Tchéky Karyo francia színész, aki a Nikita című filmben és The Missing című sorozatban játszott emlékezetes szerepet – 72 éves volt.

Tchéky Karyo Fotó: AFP

A Törökországban született, de Párizsban felnőtt Karyo pénteken hunyt el rákbetegség következtében – jelentette az AFP hírügynökség.

Karyo elsősorban mellékszerepeiről volt ismert, és közel négy évtizeden át szerepelt filmekben, majd pályafutása utolsó éveiben a televízió világában is sikereket ért el. Halálhírét felesége, Valérie Keruzoré színésznő és közös gyermekeik közleményben jelentették be az AFP-nek.

Első jelentős alakítását az 1982-es La Balance című bűnügyi thrillerben nyújtotta, majd Luc Besson 1990-es Nikita című filmjében Bob nevű irányítóként vált ismertté.

A BBC közönsége leginkább a The Missing (2014) című sorozatból emlékezhet rá, ahol Julien Baptiste francia nyomozót alakította. Az első, nyolcrészes évad egy Franciaországban eltűnt kisfiú utáni nyomozásról szól, amelyben James Nesbitt és Frances O'Connor játszották a gyermek szüleit.

A második, nyolc részes sorozat, amely egy Németországban eltűnt lányról szólt, 2016-ban került adásba. Karyo ismét Baptiste szerepében tért vissza, a lány szüleit pedig David Morrissey és Keeley Hawes alakították. Mindkét sorozat pozitív kritikákat kapott, a kritikusok különösen a szereplőgárdát, és főként Karyo alakítását dicsérték.

2019 februárjában egy Baptiste című spin-off sorozat került adásba a BBC One csatornán.

Lindsay Salt, a BBC Dráma igazgatója így nyilatkozott:

„Mély szomorúsággal értesültünk Tchéky Karyo haláláról. Kivételes tehetségű, rendkívül szeretett színész volt, akire a BBC nézői szívesen emlékeznek majd A holttér, a Baptiste és legutóbb a Boat Story című sorozatokból. Gondolatban a családjával és szeretteivel vagyunk ezekben a nehéz időkben.”

Tchéky Karyo mások mellett látható volt még a 1492 – A Paradicsom meghódítása, a Bad Boys – Mire jók a rosszfiúk?, az Aranyszem című James Bond-film, de Mel Gibson A hazafi című filmjében is.