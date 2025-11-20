Figyelmeztették az orvosok Kim Kardashiant: betegsége rosszabb, mint azt először gondolták

Kim Kardashian orvosai halálra rémültek, miután agyi aneurizmát találtak nála, azonban az ezt követő hátborzongató figyelmeztetés a reality-sztárban is félelmet keltett.

Kim Kardashian már évek óta együtt élhetett az aneurizmával. Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto

Már évek óta együtt élhetett az aneurizmával a reality-sztár

A 45 éves színésznő, joghallgató és négygyermekes egyedülálló anya először a The Kardashians előző hónapban bemutatott 7. évadának premierjében beszélt az ijesztő egészségügyi problémáról. Miközben a 46 éves nővérével, Kourtneyval beszélgetett, Kim bejelentette, hogy az orvosok egy kicsi aneurizmát találtak egy agyi képalkotó vizsgálat során.

A hír rajongóit és őt is egyaránt lesokkolta, először nem is értette miért történik ez az egész, azonban orvosai felhívták rá a figyelmét, hogy pörgős és stresszes mindennapjai csak rontanak a helyzeten. A csütörtöki epizódban Kim elárulta, hogy a helyzet rosszabb, mint ahogy először gondolta, ugyanis beszélt egy idegsebésszel, és megtudta, hogy az aneurizma súlyos stressz alatt megrepedhet, ami az ő esetében szinte elkerülhetetlen.

Azt mondta az orvos: "Azt akarom, hogy bejöjj mindenféle képalkotásra." Megkérdeztem, hogy várhatok-e, és mitől reped meg, de ő csak annyit mondott, hogy a stressztől.

- mondta nővérének Kim.

A válasz teljesen lesokkolta. A reality-sztár már így is túlterhelt volt, jogi vizsgára készült, forgatta az All's Fair című projektet, több vállalkozást irányított, és gondoskodott négy gyermekéről. Hozzátette, hogy ez a stresszmenyiség már alapjáraton csalánkiütést okoz nála, így az aneurizma csak rátett egy lapáttal.

Négy gyerekem van, akik tőlem függenek. Muszáj józanul gondolkodnom. Nagyon stresszes minden, de ez az aneurizma nem bírja a stresszt.

- tette hozzá Kim.

Aggodalmain nem segített az sem, hogy orvosai szerint már évek óta ott lehetett agyában az aneurizma. Kourtney az rémület mellett, elárulta, hogy úgy gondolja testvére túlhajszolja magát, és erős véleménye volt a jogi karrier kapcsán is.

Nem szégyenítelek és nem ítélkezem, de nincs esetleg olyan, hogy ezt később csinálod, amikor a gyerekeid már nagyobbak, és nem szorulnak rád ennyire?

- mondta Kimnek.