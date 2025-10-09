76. születésnapját ünnepli Ozzy Osbourne özvegye - ezt üzente neki a fia

Jack Osbourne megható üzenetet küldött édesanyjának, Sharon Osbourne-nak, aki most ünnepli az első születésnapját a férje, Ozzy Osbourne nélkül.
A szoros kötelékben élő család összefogott Sharon körül, miután a zenei legenda, Ozzy júliusban, 76 éves korában elhunyt. Jack most az Instagram-oldalán osztott meg egy felvételt, amelyen az édesanyja baglyokat reptet.
Boldog születésnapot, anya
- írta a videóhoz.
Jack kedves üzenete nem sokkal azután érkezett, hogy a 39 éves valóságshow-sztár bevallotta, édesanyja nincs jól, és nehezen birkózik meg élete szerelmének elvesztésével. A zenész fia ugyanakkor arról is beszélt, hogy a közönség szeretete és támogatása óriási segítséget jelent számukra a gyászban.
Nemrég a rajongókat megríkatta egy régi videó, amelyben Ozzy meglepte a feleségét a születésnapja alkalmából. A Black Sabbath frontembere mindig is nyíltan kifejezte az érzéseit Sharon iránt, de ez a spontán pillanat különösen megérintette a rajongókat.
Egy beszélgetős műsorban, ahol Sharon vendégként szerepelt, egyszer csak felcsendült a férje egyik dala, majd Ozzy lépett be a stúdióba egy csokor virággal a kezében. Sharon nagyon meghatódott, és alig hitt a szemének, amikor meglátta a férjet, ezzel együtt pedig az egész világ megismerte a Sötétség Hercegének egy gyengédebb oldalát - írta a Mirror.
