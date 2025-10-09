Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
76. születésnapját ünnepli Ozzy Osbourne özvegye - ezt üzente neki a fia

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 14:40
Sharon Osbourne első születésnapját ünnepli a férje nélkül. Bár a család még mindig próbál talpra állni Ozzy Osbourne elvesztése után, fia, Jack egy egyszerű, mégis szívszorító gesztussal mutatta ki, mit érez édesanyja iránt.

Jack Osbourne megható üzenetet küldött édesanyjának, Sharon Osbourne-nak, aki most ünnepli az első születésnapját a férje, Ozzy Osbourne nélkül.

Ozzy Osbourne bocsánatot kért a feleségétől, amiért 'teherként' él vele
Első születésnapját ünnepelte a férje nélkül Ozzy Osbourne özvegye / Fotó: Ed Crisostomo /  Northfoto

Ozzy Osbourne halála óta nincs túl jól Sharon

A szoros kötelékben élő család összefogott Sharon körül, miután a zenei legenda, Ozzy júliusban, 76 éves korában elhunyt. Jack most az Instagram-oldalán osztott meg egy felvételt, amelyen az édesanyja baglyokat reptet.

Boldog születésnapot, anya

- írta a videóhoz.

Első szülinapját ünnepli Sharon férje, Ozzy Osbourne nélkül.
Első szülinapját ünnepli Sharon férje, Ozzy Osbourne nélkül. Fotó: Instagram/Jack Osbourne

Jack kedves üzenete nem sokkal azután érkezett, hogy a 39 éves valóságshow-sztár bevallotta, édesanyja nincs jól, és nehezen birkózik meg élete szerelmének elvesztésével. A zenész fia ugyanakkor arról is beszélt, hogy a közönség szeretete és támogatása óriási segítséget jelent számukra a gyászban.

Újra napvilágot látott Ozzy megható gesztusa a felesége felé

Nemrég a rajongókat megríkatta egy régi videó, amelyben Ozzy meglepte a feleségét a születésnapja alkalmából. A Black Sabbath frontembere mindig is nyíltan kifejezte az érzéseit Sharon iránt, de ez a spontán pillanat különösen megérintette a rajongókat.

Egy beszélgetős műsorban, ahol Sharon vendégként szerepelt, egyszer csak felcsendült a férje egyik dala, majd Ozzy lépett be a stúdióba egy csokor virággal a kezében. Sharon nagyon meghatódott, és alig hitt a szemének, amikor meglátta a férjet, ezzel együtt pedig az egész világ megismerte a Sötétség Hercegének egy gyengédebb oldalát - írta a Mirror.

 

