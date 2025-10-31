"Szexelnék a királynő szellemével" - paranormális vallomást tett az OnlyFanses

Lily Phillips ellentmondásos módon beismerte, hogy „lefeküdt a királynő szellemével”, miután megerősítette, hogy hisz a paranormális dolgokban – és az indoklása megdöbbentő.
A 24 éves szexuális tartalomkészítő tavaly robbant be a mobiltelefonjaink képernyőire, miután megosztotta, hogy egyetlen nap alatt 101 férfival feküdt le, amivel azonnal hírnevet szerzett magának. Többen sajnálni kezdték, amiért feláldozta magát, ám ő határozottan kijelentette, nem áldozat, hiszen azzal keresi a pénzét, amit a legjobban szeret: szexszel.
Most, Halloween előtt az OnlyFansos kijelentette: hisz a paranormális jelenségekben. Sőt, a szellemekben is, akikkel még szexelne is. Ha választhatna, mindenképpen II. Erzsébet királynő szellemével szexelne.
Lily szemtelenül megosztotta: „Kicsit nagyképűség lenne azt mondani, hogy szexeltem a királynővel. Nagyszerű lenne megtudni, mi folyik itt, és megtudni néhány titkot, mert talán utána beszélgethetnénk egy kicsit a párnahuzaton.”
Az ilyen szexuális kapcsolatot azonban nem tudná kamerára venni és pénzzé tenni, pedig az OnlyFans fiókjával már milliókat keresett.
