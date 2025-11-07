Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Halállal végződött a kísérlet: gyilkos répalé ölte meg a brit tudóst

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 07. 18:15
Megszállottja lett a vitaminoknak, de nem sejtette, hogy ez az életébe kerül.
Egy brit tudós halálát okozta saját kísérlete, miután rövid idő alatt több liter répalét ivott meg. A 48 éves Dr. Basil Brown az egészséges életmód és a természetes vitaminok elkötelezett híve volt. A londoni férfi azonban végül éppen az egészség iránti megszállottsága miatt veszítette életét.

Túl sok répalé okozta a tudós halálát
Brown különösen a répalé és az A-vitamin jótékony hatásaiban hitt. Saját, szigorúan követett étrendje során naponta hatalmas mennyiségű répalevet fogyasztott, miközben vitamin kapszulákat is szedett. Nem sejtette, hogy ezzel halálos dózisokat juttat a szervezetébe.

Rémisztő mennyiségű répalét ivott meg 

A boncolási jegyzőkönyv szerint Brown mintegy több mint 45 liter répalét ivott meg tíz nap alatt, a mellé szedett kiegészítőkkel együtt. A túlzott bevitel A-vitamin mérgezést okozott, ami súlyosan károsította a máját, és végül halálos szervleálláshoz vezetett.

A sárgarépában található, egyébként ártalmatlan pigmentek és tápanyagok túlterhelték a szervezetét. A kutató őszintén hitt abban, hogy étrendje javítani fogja egészségét és energiaszintjét, - úgy vélte, a nagy dózisú tápanyagbevitel képes megtisztítani a testet és megóvni a betegségektől.

A tudomány azonban később rámutatott: az A-vitamin zsírban oldódik, így a szervezet nem tudja egyszerűen kiválasztani a felesleget. A májban raktározódik, és ha eléri a határát, mérgezővé válik.

A táplálkozási szakértők máig figyelmeztető példaként emlegetik Dr. Brown esetét ami egy tragikus történet arról, hogy még a természetes ételek is halálosak lehetnek, ha túlzásba visszük őket - írja a Daily Star.

 

