Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Rezső névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gyászba borult Hollywood, elhunyt a legendás rendező

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 07. 10:40
gyászhírhollywoodrendező
Az ikonikus filmrendező 75 éves volt. A gyászhírt a családja erősítette meg.
Bors
A szerző cikkei

A családja jelentette be a gyászhírt, hogy elhunyt az ikonikus filmrendező, Lee Tamahori. Az új-zélandi filmes 75 éves volt: szerettei elmondása alapján békésen halt meg az otthonában.

Összefogtak az elhunyt mentős családjáért a bajtársai.
Gyászhír érkezett: 75 éves korában elhunyt a legendás rendező / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Gyászol Hollywood: elhunyt az ikonikus rendező

Öröksége tovább él a családjával, minden általa inspirált filmessel, minden általa áttört határral és minden történettel, amit a zseniális szemével és őszinte szívével elmesélt. Karizmatikus vezetőként és hevesen kreatív szellemként Lee a képernyőn és azon túl is a maorik tehetséget támogatta

- olvasható a család által kiadott közleményben.

Tamahori 1994-es rendezői debütálásával,  az Egykoron harcosok voltak című filmmel vált híressé, amely kritikailag és kereskedelmileg is sikeresnek bizonyult, és ami Új-Zéland minden idők legnagyobb bevételt hozó filmjévé vált - a mai napig megtalálható a top5-ben.

Tamahori ezután Hollywoodba utazott, ahol számos sikerfilmet rendezett, köztük az 1997-es  A vadon foglyait, amelyben Anthony Hopkins játszotta a főszerepet, a 2002-es James Bond-filmet,  a Halj meg máskor! című alkotást, az XxX folytatását,  az xXx 2: A következő fokozatot, valamint a 2001-es  Along Came a Spider című filmet, Morgan Freeman főszereplésével. Tamahori rendezte továbbá az ikonikus tévésorozat,  a Maffiózók 2. évadának egyik epizódját is. Legutolsó nagyjátékfilmje 2023-ban jelent meg: ez volt  a The Convert című történelmi dráma, amelyben az ausztrál Guy Pearce alakította a főszereplőt - írja a Rolling Stone oldala.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu