Gyászba borult Hollywood, elhunyt a legendás rendező

A családja jelentette be a gyászhírt, hogy elhunyt az ikonikus filmrendező, Lee Tamahori. Az új-zélandi filmes 75 éves volt: szerettei elmondása alapján békésen halt meg az otthonában.

Öröksége tovább él a családjával, minden általa inspirált filmessel, minden általa áttört határral és minden történettel, amit a zseniális szemével és őszinte szívével elmesélt. Karizmatikus vezetőként és hevesen kreatív szellemként Lee a képernyőn és azon túl is a maorik tehetséget támogatta

- olvasható a család által kiadott közleményben.

Tamahori 1994-es rendezői debütálásával, az Egykoron harcosok voltak című filmmel vált híressé, amely kritikailag és kereskedelmileg is sikeresnek bizonyult, és ami Új-Zéland minden idők legnagyobb bevételt hozó filmjévé vált - a mai napig megtalálható a top5-ben.

Tamahori ezután Hollywoodba utazott, ahol számos sikerfilmet rendezett, köztük az 1997-es A vadon foglyait, amelyben Anthony Hopkins játszotta a főszerepet, a 2002-es James Bond-filmet, a Halj meg máskor! című alkotást, az XxX folytatását, az xXx 2: A következő fokozatot, valamint a 2001-es Along Came a Spider című filmet, Morgan Freeman főszereplésével. Tamahori rendezte továbbá az ikonikus tévésorozat, a Maffiózók 2. évadának egyik epizódját is. Legutolsó nagyjátékfilmje 2023-ban jelent meg: ez volt a The Convert című történelmi dráma, amelyben az ausztrál Guy Pearce alakította a főszereplőt - írja a Rolling Stone oldala.