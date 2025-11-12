Terhes barátnője is odaveszett: Tinédzser okozott 12 autós tömegkarambolt

Egy nevadai tinédzser 12 autós tömegkarambolt okozott, miután 160 km/órás sebességgel közlekedett egy 72 km/órás zónában. A balesetben terhes barátnője és egy másik sofőr is életét vesztette.

Jose Gutierrez 12 autós tömegkarambolt okozott (fotó: KTNV Channel 13 Las Vegas)

Steve Wolfson, Clark megye kerületi ügyésze elmondta, hogy a 19 éves Jose Gutierrez nem állt alkohol vagy drogok hatása alatt.

A rendelkezésre álló bizonyítékok, köztük egy rendkívül részletes videó alapján úgy véljük, hogy tettei szándékosak voltak, ami gyilkosság vádját veti fel

- közölte.

Több ember is meghalt a 12 autós tömegkarambolban

Gutierrez pénteken jelent meg a bíróságon, ám az óvadéki tárgyalást hamar elhalasztották. A tinédzser egy ezüst színű, 2011-es Infiniti G37-est vezetett terhes barátnőjével, a 20 éves Adilene Rincónnal. Több, piros lámpánál várakozó autónak is nekiment, eközben ölte meg a 38 éves Edward Garciát.

A nyomozók a baleset után marihuánás e-cigarettát találtak Gutierrez egyik zsebében, de a hatóságok szerint az incidens idején nem volt bódult állapotban.

A fiatalt eredetileg négy rendbeli, halált vagy súlyos testi sértést okozó gondatlan vezetéssel vádolták, ám ezeket később nyílt emberöléssé, emberölési kísérletté és halálos fegyverrel elkövetett testi sértéssé minősítették.

Bírósági iratok szerint Gutierrezt októberben már megbírságolták gyorshajtásért, miután a rendőrök 52 mérföld/órás sebességnél kapták el egy 35 mérföld/órás zónában. Áprilisban pedig azért tartóztatták le, mert megfélemlített egy rendőrt, aki egy nő bejelentésére reagálva azt állította, hogy Gutierrez elütötte.

Gutierreznek január 6-án kell ismét bíróság elé állnia a vádemelési javaslat tárgyalására - írja a Law&Crime.