Horror a karácsonyi vásáron: sírva menekültek a gyerekek, rendőrök mindenütt

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 22. 06:45
Négy embert kórházba szállítottak, miután lövöldözés történt egy város karácsonyi vásárral egybekötött fénygyújtó ünnepségén.
N.T.
A szerző cikkei

Az észak-karolinai Concord városában tartott eseményt azonnal lefújták, miután egy fegyveres tüzet nyitott a tömegre tegnap (péntek) este. Megrázó videófelvételeken látható, ahogy családok rémülten menekülnek a város főteréről a lövöldözés pillanataiban. 

Négy embert kórházba szállítottak a karácsonyi vásárban történtek után
Fotó: ChatGPT

Marquis Jenkins, a karácsonyi vásáron jelen lévő concordi lakos így nyilatkozott: 

Azt hittem, a tűzijáték kezdődött el. A lányom is azt hitte, hogy a tűzijáték volt, pedig ez 78 lövés volt, nem rakéták.

A helyi sajtó arról ír, hogy négy embert szállítottak kórházba, a rendőrség tájékoztatása szerint három áldozat súlyos sérüléseket szenvedett, egy személy állapota pedig stabil.

Az interneten megosztott felvételeken könnyekben kitört gyermekek láthatóak, akiket mélyen megrázott az eseményen történt szörnyűség. A szervezők percekkel a támadás után lemondták a rendezvényt, a rendőrség pedig megérkezett, és lezárta a helyszínt, ahol eredetileg tűzijátékot terveztek, valamint előadók léptek volna fel zenés műsorral.

A concordi rendőrség közölte, hogy vizsgálják az eseményről készült felvételeket, és több szemtanúval is beszélnek. A rendőrség arra kér mindenkit, aki információval rendelkezik, hogy hívja a 704-920-5027-es telefonszámot - írja a Mirror

Egy nő, aki jelen volt a fénygyújtáson, egy helyi televíziónak így nyilatkozott: 

Három hangos durranást hallottam, és közben azt gondoltam: ‘nem, a tűzijáték csak később kezdődik’. Aztán csak azt láttam, hogy emberek tömege rohan.

 

