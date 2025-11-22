Horror a karácsonyi vásáron: sírva menekültek a gyerekek, rendőrök mindenütt

Az észak-karolinai Concord városában tartott eseményt azonnal lefújták, miután egy fegyveres tüzet nyitott a tömegre tegnap (péntek) este. Megrázó videófelvételeken látható, ahogy családok rémülten menekülnek a város főteréről a lövöldözés pillanataiban.
Marquis Jenkins, a karácsonyi vásáron jelen lévő concordi lakos így nyilatkozott:
Azt hittem, a tűzijáték kezdődött el. A lányom is azt hitte, hogy a tűzijáték volt, pedig ez 78 lövés volt, nem rakéták.
A helyi sajtó arról ír, hogy négy embert szállítottak kórházba, a rendőrség tájékoztatása szerint három áldozat súlyos sérüléseket szenvedett, egy személy állapota pedig stabil.
Az interneten megosztott felvételeken könnyekben kitört gyermekek láthatóak, akiket mélyen megrázott az eseményen történt szörnyűség. A szervezők percekkel a támadás után lemondták a rendezvényt, a rendőrség pedig megérkezett, és lezárta a helyszínt, ahol eredetileg tűzijátékot terveztek, valamint előadók léptek volna fel zenés műsorral.
A concordi rendőrség közölte, hogy vizsgálják az eseményről készült felvételeket, és több szemtanúval is beszélnek. A rendőrség arra kér mindenkit, aki információval rendelkezik, hogy hívja a 704-920-5027-es telefonszámot - írja a Mirror.
Egy nő, aki jelen volt a fénygyújtáson, egy helyi televíziónak így nyilatkozott:
Három hangos durranást hallottam, és közben azt gondoltam: ‘nem, a tűzijáték csak később kezdődik’. Aztán csak azt láttam, hogy emberek tömege rohan.
