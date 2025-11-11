Kitört a pánik a nézőtéren, a rajongók szeme láttára esett össze a népszerű énekesnő

Kitört a pánik a rajongók körében, amikor a dél-koreai énekesnő, Hyuna vasárnap elájult a színpadon, mialatt a Waterbomb Macao fesztiválon lépett fel. Az esetről készült felvételek csakhamar futótűzként terjedtek el a közösségi médiában: ezeken az látható, amint Hyuna összeesik, mire két háttértáncosa siet oda hozzá segíteni, majd ezt követően a biztonsági személyzet egyik tagja leviszi őt a színpadról.
A fiatal sztár – aki a Wonder Girls, a 4Minute és később a Triple H tagjaként vált híressé –, később az Instagram-oldalán kért bocsánatot a rajongóktól, és megnyugtatta őket, hogy már jól van.
Őszintén sajnálom. Csak rövid idő telt el az utolsó fellépésem óta, de a legjobb formámat akartam nyújtani nektek
- írta Hyuna, majd elismerte, hogy nem emlékszik az ájulásra, mielőtt ismételten bocsánatot kért volna a rajongóitól, akik fizettek azért, hogy lássák a fellépését - írja a Daily Star.
A riasztó incidens néhány héttel azután történt, hogy Hyuna aggasztó bejegyzésekkel jelentkezett a közösségi oldalán, az étkezési szokásairól és a drámai fogyásáról. A 33 éves énekesnő október 3-án bejelentette, hogy szigorú diétába kezd, majd alig egy hónappal később már arról számolt be, hogy 10 kilót sikerült leadnia. A rajongók ezek után csak még inkább aggódnak a sztár egészségéért, és remélik, hogy vigyáz magára.
