Tolvai Reni egy szál harisnyában hergeli a férfiakat – videó

Tolvai Renit ismét irtó dögösen kapták lencsevégre.
A Megasztárban való feltűnése óta több mint egy évtized telt el, és Tolvai Reni ez idő alatt bebizonyította, hogy nemcsak kivételes énekhangjával, hanem megjelenésével és egyedi stílusával is képes kitűnni a hazai könnyűzenei mezőnyből.
Az évek során sokat változott, mind külsőleg, mind zenei irányvonalát tekintve, ám a közönség és a figyelem sosem lankadt körülötte. Talán a legtöbb vita és kritika amiatt éri a mai napig is, hogy látványos fogyása óta bátrabban vállalja nőiességét, amit egyesek túl szexinek tartanak, mások viszont önbizalommal teli, felszabadult önkifejezésként értékelnek.
A dögös énekesnő most egy szál harisnyában és bodysuitban feküdt a nyitott tetejű autó elején, kezében rúzzsal, amellyel épp az ablakra firkált, miközben csábosan mozgatta a lábait. Amikor meglátta a kamerát, integetett:
Jó reggelt!
- üzent Reni a videója alatt, amelyet még a Túsz című dalának klipforgatásán készített.
