Kamerák előtt omlott össze zokogva Elton John: bejelentette, hogy meg fog halni

Ha van igazi, élő legenda a nemzetközi zenei világban, akkor az Elton John. A hatalmas, feledhetetlen és kortalan klasszikusok egyik utolsó élő képviselője ő, aki mind a mai napig aktívan dolgozik, és minden erejével azon van, hogy ebben a rohamosan változó és minden nap új stílusokkal kísérletező világban adjon az emberiségnek valamit, ami örökérvényű. Saját bevallása szerint azonban hamarosan az út végéhez ér, ahonnét már nem lehet visszafordulni. Az idő múlása miatt kamerák előtt omlott össze a legenda.

Elton John igazi legenda

Elton John immár 77 éves, és úgy döntött, befejezi a turnézást. Mindazonáltal a piacra dob még egy utolsó albumot, amelyben szíve és lelke is benne van. Amikor azonban felvették az album utolsó dalát, ami a Who believes in angels? címet viseli, elárulta a stúdióban, hogy a saját haláláról szól, és hogy immáron tisztában van azzal, hogy hamarosan eljön az ideje elbúcsúzni a földi világtól. Ekkor a stúdióban, a kamerák előtt omlott össze, és zokogva döbbent rá, hogy hamarosan véget ér az élete, hogy meg fog halni - írja a Mirror.

A zenész elmondta, hogy nem is lehetne boldogabb élete: mindene megvan, amiről valaha is álmodozott: házasság, gyerekek, karrier. Az elmúlás véglegessége, és a halál utáni ismeretlenség azonban megrémítette a zenei legendát. Mindazonáltal nem szeretné eltitkolni ezt a pillanatot, mert úgy gondolja, ezzel tudja megmutatni a nagyvilágnak, hogy ő is csak egy ember, akit a legemberibb aggályok és félelmek gyötrik.