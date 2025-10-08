„Hiszek az ima erejében” – nagy a baj, a legendás énekesnő nővére arra kéri a rajongókat, hogy imádkozzanak

Dolly Parton testvére, Frieda Parton valódi aggodalmat váltott ki a rajongók körében, miután arra kérte őket, hogy imádkozzanak a 79 éves énekesnő egészségéért.
Dolly nemrég mondta le Las Vegas-i fellépéseit egészségügyi okok miatt, és már a saját tematikus vidámparkjában sem jelent meg, vesekőproblémák miatt. Most testvére egy aggasztó bejegyzést tett közzé Facebook-oldalán:
Tegnap egész éjjel fenn voltam, és imádkoztam testvéremért, Dollyért. Sokan tudjátok, hogy mostanában nem érzi magát a legjobban. Igazán hiszek az ima erejében, és arra lettem ösztönözve, hogy megkérjem azokat, akik tényleg szeretik őt, imádkozzanak velem.
Az I Will Always Love You ikonikus előadója az Instagram-oldalán maga is megszólalt korábban:
Azt akarom, hogy a rajongók és a közönség közvetlenül tőlem hallja, hogy sajnos el kell halasztanom a közelgő Las Vegas-i koncertjeimet. Mint sokan tudjátok, egészségügyi problémákkal küzdök, és az orvosaim szerint néhány beavatkozásra is szükség lesz.
A Las Vegas-i fellépéssorozat eredetileg december 4-én kezdődött volna és december 13-ig tartott volna.
Az énekesnő számára ez az év különösen nehéz volt: márciusban elhunyt férje, Carl Dean, akivel 58 évig éltek házasságban. A pár 1964-ben ismerkedett meg egy nashville-i mosoda előtt, azon a napon, amikor Dolly Tennessee-be költözött, hogy elindítsa karrierjét - írja a Metro.
Frieda így zárta szívhez szóló bejegyzését:
Erős, szeretik, és mivel mindenki imádkozik érte, a szívem mélyén tudom, hogy minden rendben lesz. Isten veled van, az én kis Dollym. Mindannyian szeretünk!
