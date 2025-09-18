Dolly Partont kényszerpihenőre küldték az orvosai: „Volt egy kis problémám”

A 79 éves Dolly Parton a tennessee-i eseményen előre felvett videóüzenetben jelentkezett, amelyben elnézést kért rajongóitól, amiért nem tud részt venni a Dollywood tematikus parkban esedékes fellépésén.

Dolly Parton és férje, Carl Dean Fotó: © Twitter

Egészségügyi gondokkal küzd Dolly Parton

Tudom. Én itt vagyok, ti ott, és azon gondolkodtok, miért van ez így. Nos, volt egy kis problémám. Vesekövem volt, ami sok gondot okozott

- mondta Dolly a videóban.

A híres country énekesnő a videóban hozzátette, hogy egy fertőzés miatt orvosa azt javasolta, ne utazzon el Dollywoodba, és pár nap pihenésre van szüksége a gyógyulás érdekében.

Ne aggódjatok értem, minden rendben lesz. Csak ma nem tudom megtenni

- nyugtatta meg rajongóit.

A country-énekesnő nehéz évet tudhat maga maga mögött. Márciusban elveszítette férjét, Carl Deant, akivel 58 éven át éltek együtt. A pár 1964-ben találkozott Nashville-ben, és két évvel később össze is házasodtak Georgiában. Bár Dolly szupersztár volt, Carl sikeresen távol maradt a reflektorfénytől, Dolly csak néhány képet posztolt róluk, de mindig szeretettel beszélt közös életükről.

A tragédia mindössze négy hónappal azután érte, hogy elveszítette testvérét, Davidet, miközben már három testvérét gyászolta, Dolly patron egy 12 testvérből álló családból származik - írja a Metro.

Hozzátette, hogy a gyász és hasonló dolgok megtorpanást okoznak, de mindig talál módot arra, hogy visszatérjen a zenéléshez:

„Vannak ilyen pillanatok, dolgok, amik egy kicsit megtorpanásra késztetnek. De ha jön valami más, azt megírom. Most mindezt félreteszem.”