40 év korkülönbség ide vagy oda, Cher nem foglalkozik a kapcsolatát érő kritikákkal

Cher
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 14:10
énekesnőkorkülönbségkapcsolat
A 79 éves Cher új vállalkozása mellett most a szerelmi életéről is nyíltan beszélt. Az énekesnő elárulta, hogyan működik a kapcsolata a nála négy évtizeddel fiatalabb zenei producerrel, Alexander Edwardsszal, és hogy miért nem érdekli, mit mondanak mások.

Cher őszintén beszélt a kapcsolatáról a nála 40 évvel fiatalabb Alexander 'AE' Edwardsszal, hangsúlyozva eközben azt is, mennyire szereti őt.

Őszintén beszélt fiatalabb párjáról Cher.
Őszintén beszélt fiatalabb párjáról Cher / Fotó: g90

Nem érdeklik a kritikák Chert

A 79 éves énekesnőt ezen a héten Gayle King interjúvolta meg a CBS Mornings műsorában, ahol új fagylaltvállalkozását, a Cherlato-t népszerűsítette. A beszélgetés során azonban megnyílt a három éve tartó kapcsolatáról is a 39 éves zenei producerrel.

Mindig nevetünk, tudod? Egyszerűen imádom őt

- áradozott fiatalabb párjáról.

A kritikákat illetően az énekesnőnek egy egyszerű válasza volt:

Mindegy... Ők nem az én életemet élik. Senki sem tudja, mi történik köztünk, de mi remekül érezzük magunkat.

A korával kapcsolatban Cher elmondta, hogy a partnere csak ennyit mond neki mindig: "Tudod, idősebb leszel, de a lelked fiatalabb."

Szerintem ő egyszerűen gyönyörű. Hihetetlenül tehetséges. Az egyik legtehetségesebb ember, akivel valaha találkoztam

- áradozott a párjáról Cher.

Az énekesnő azt is elárulta, mennyire élvezi az időt, amit Alexander hatéves kisfiával, Slash-sel tölthet, aki egy korábbi kapcsolatából született. A kisfiút okosnak, viccesnek és igazi örömforrásnak nevezte.

Régen azt mondtam: "Istenem, adj nekem egy kisgyereket és egy férfit!"

- mesélte Gayle Kingnek nevetve, majd hozzátette, hogy pontosan azt kapta, amit kívánt.

Korábban az énekesnő már szóba hozta a korkülönbséget a The Kelly Clarkson Show-ban 2022 decemberében, ahol bevallotta, hogy bár elméletben kissé nevetségesen hangzik az egész, a valóságban nagyon is jól kijönnek egymással - írta a Daily Mail.

 

