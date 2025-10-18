"Aranyásó vagyok? Kit érdekel!" – 31 évvel idősebb pasijával él áloméletet Gigi

350 randi, hat egzotikus nyaralás, heti három étterem, és egy dúsgazdag nagypapa, aki mindig állja a számlát – így él együtt a 31 éves Gigi és a 62 éves Tim. A bristoli szerelmesek kapcsolata heves indulatokat váltott ki az internet népéből, de a nő szerint irigyek és boldogtalanok azok, akik aranyásónak nevezik.

Aranyásónak bélyegzik, de Gigi azt vallja megtalálta élete szerelmét / Fotó: Pexels

A szerelem nem ismer kort… vagy pénztárcát?

A brit Gigi (31) nem kér a férfiak vele egykorú generációjából – ő már 15 hónapja boldogan él együtt a 62 éves Tim-mel, aki történetesen nemcsak sármos, de tehetős is. A férfi, aki egy autószerelő műhely tulajdonosa, nem sajnálja a pénzt fiatal kedvesére: a másfél év alatt 350 randevúval és hat álomutazással kényeztette el barátnőjét. De nem mindenki lát ebben csupán romantikát: Gigit rendszeresen aranyásónak bélyegzik a közösségi médiában.

„Az emberek azt hiszik, csak a pénzéért vagyok vele, de engem nem érdekel, mit mondanak. Aki boldog, az nem gyűlölködik” – vágott vissza Gigi, aki több mint 33 ezer követővel rendelkezik a közösségi oldalain.

Már a hetedik közös utat tervezik

A szerelmesek eddig hat nyaraláson vannak túl – a következő állomás Japán lesz, ahová pár hét múlva utaznak.

„Nem mindig luxus helyekre megyünk, de Tim mindig állja a számlát. Ez számomra nem a pénzről szól, hanem arról, hogy gondoskodik rólam. Azt érzem mellette, hogy nő vagyok” – mondja a fiatal nő, aki szerint a férfiasság egyik legszebb megnyilvánulása, ha egy férfi fizet.

Egy férfi, két unoka, egy fiatal barátnő

Tim már régóta elvált, két gyermeke és két unokája van – egyik lánya majdnem egyidős Gigi-vel. Mégsem zavar senkit a korkülönbség: a család és a barátok elfogadták a különleges párost.

„A gyerekei rendben vannak velem, és én is kedvelem őket. A barátai is tudják, mennyire odavagyok Timért. A szüleim pedig csak azt mondják: ha boldog vagy, mi is boldogok vagyunk” – árulta el Gigi.

Aranyásó: Egy válás, két idősebb férfi

Gigi nem titkolja: mindig is vonzódott az idősebb férfiakhoz. Előző férje is 11 évvel volt idősebb nála – házasságuk 8 év után ért véget.