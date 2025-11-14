Mindenkit megdöbbentett Bruce Willis felesége, ez a terve a színész halála után

Mint ahogy arról lapunk már többször is beszámolt, 2022-ben az egészségügyi állapota miatt visszavonult a színjátszástól Bruce Willis. A Die Hard-filmek sztárjánál afáziát, azaz nyelvi zavart diagnosztizáltak: nehezebben fejezte ki magát, és a beszéde is egyre összefüggéstelenebbé vált.
A család eleinte nem értette, mi okozza a változást, mígnem 2023 februárjában az orvosok frontotemporális demenciát állapítottak meg a színésznél. A frontotemporális demencia egy ritka, de súlyos neurodegeneratív betegség, amely az agy homlok- és halántéklebenyét érinti. A tünetei közé tartozik a viselkedésbeli és a kommunikációs zavarok megjelenése is, ami fokozatosan megnehezíti a mindennapi életet. Bruce Willist azóta a családi otthonából egy különálló, egyszintes házba, ahol éjjel-nappal egy gondozói csapat figyel rá.
A Magyar Nemzet nemrég külföldi forrásokból megtudta, hogy a színész felesége, Emma Heming Willis úgy döntött, a férje halála után felajánlja Bruce Willis agyát kutatási célra, az FTD megértésének elősegítése érdekében, amely kulcsfontosságú a jövőbeli kezelések és gyógymódok kifejlesztéséhez.
Emma Heming Willis már a diagnózis nyilvánosságra hozatala óta az FTD-vel kapcsolatos figyelemfelhívás egyik legaktívabb szószólója. Nyíltan és könnyek között mesél a gondozói szerep kihívásairól és arról, hogyan küzd a család a gyásszal, miközben szerettük még él. Ez a legújabb felajánlás a legkomolyabb tetteként értékelhető, amivel a család igyekszik értelmet adni a szenvedésnek. Az FTD ugyanis olyan ritka és összetett betegség, hogy a kutatóknak szükségük van az elhunytak agyszöveteinek vizsgálatára a kór pontos mechanizmusainak feltérképezéséhez.
A gyászt tettekké alakítom. Az FTD nem írhatja meg a családom történetét, hanem én írom meg
- nyilatkozott ezzel kapcsolatban korábban Emma Heming Willis.
