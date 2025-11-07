Szívszorító: nyilvánosan jelent meg gondozója oldalán a nagybeteg Bruce Willis

Bruce Willist csütörtökön egy ritka, nyilvános megjelenése során fényképezték le, amint a gondozója kezét fogta, miközben sétált.

Nyilvánosan jelent meg Bruce Willis. Fotó: Lev Radin / Northfoto

Betegsége ellenére jókedvűnek tűnt sétája során Bruce Willis

A Drágán add az életed! 70 éves sztárja, aki 2022-ben vonult vissza a színjátszástól romló egészségügyi állapota ellenére is jókedvűnek tűnt, és még mosolygott is, amint egy tengerparti sétát tett Los Angelesben.

A hollywoodi ikon, akit kiköltöztettek a családi otthonából egy különálló, egyszintes házba, ahol éjjel-nappal gondozói csapat figyel rá, végig fogta a gondozója kezét, miközben együtt sétáltak. Egy ponton a bizonytalanul mozgó Willis a másik kezével a korlátba kapaszkodott, hogy megtartsa magát. A színész és gondozója később beszélgetésbe elegyedett, miközben a kilátást élvezték.

A megjelenés egy nappal azután történt, hogy volt felesége, Demi Moore részt vett egy New York-i jótékonysági rendezvényen, amelyet Willis tiszteletére rendeztek. A színész nem jelent meg az eseményen, és meglehetősen visszavonult életet folytat a diagnózisa óta. Bruce Willis családja 2023-ban közölte, hogy a színésznél frontotemporális demenciát diagnosztizáltak, amely rendkívül gyors leépülést okoz az agy egyes területein, amelyek nagyrészt a kommunikációs készségért felelnek - írta a Daily Mail.