Szívszorító: nyilvánosan jelent meg gondozója oldalán a nagybeteg Bruce Willis

Bruce Willis
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 07. 15:20
Bruce Willis újra megjelent a nyilvánosság előtt egy csendes tengerparti sétán, gondozója társaságában. A színész mosolygott, de mozdulatai sokat elárultak arról, milyen súlyos harcot vív nap mint nap a betegséggel, amely örökre megváltoztatta az életét.

Bruce Willist csütörtökön egy ritka, nyilvános megjelenése során fényképezték le, amint a gondozója kezét fogta, miközben sétált.

Nyilvánosan jelent meg Bruce Willis.
Nyilvánosan jelent meg Bruce Willis. Fotó: Lev Radin /  Northfoto

Betegsége ellenére jókedvűnek tűnt sétája során Bruce Willis

A Drágán add az életed! 70 éves sztárja, aki 2022-ben vonult vissza a színjátszástól romló egészségügyi állapota ellenére is jókedvűnek tűnt, és még mosolygott is, amint egy tengerparti sétát tett Los Angelesben.

A hollywoodi ikon, akit kiköltöztettek a családi otthonából egy különálló, egyszintes házba, ahol éjjel-nappal gondozói csapat figyel rá, végig fogta a gondozója kezét, miközben együtt sétáltak. Egy ponton a bizonytalanul mozgó Willis a másik kezével a korlátba kapaszkodott, hogy megtartsa magát. A színész és gondozója később beszélgetésbe elegyedett, miközben a kilátást élvezték.

A megjelenés egy nappal azután történt, hogy volt felesége, Demi Moore részt vett egy New York-i jótékonysági rendezvényen, amelyet Willis tiszteletére rendeztek. A színész nem jelent meg az eseményen, és meglehetősen visszavonult életet folytat a diagnózisa óta. Bruce Willis családja 2023-ban közölte, hogy a színésznél frontotemporális demenciát diagnosztizáltak, amely rendkívül gyors leépülést okoz az agy egyes területein, amelyek nagyrészt a kommunikációs készségért felelnek - írta a Daily Mail.

@dailymail Bruce Willis was pictured holding his carer's hand during a rare public outing on Thursday amid his battle with dementia. The Die Hard star, 70, who retired from acting in 2022 due to his worsening health, enjoyed a beachfront stroll in Los Angeles and appeared to be in good spirits, flashing a smile at one point. The Hollywood icon — who has been moved out of his family home to a separate one-story house where he has a 24/7 care team — kept hold of his carer's hand as they walked together. #brucewillis #celeb #news #hollywood #dementia ♬ original sound - Daily Mail

 

