Már megint mit művel?! Britney Spears felhúzta a szoknyáját

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 25. 09:50
A popsztár nemrégiben ideiglenesen letörölte az Instagram-fiókját. Britney Spears most újabb bizarr videóval jelentkezett.
Britney Spears az utóbbi időben többször is a címlapokra került furcsa viselkedése miatt. Bár bejegyzései miatt is sok kritikát kap, nemrég az exférje, Kevin Federline súlyos állításai miatt inaktiválta egy időre Instagram-fiókját. Csakhogy visszatérése sem mentes a botránytól...

Britney Spears kínos videót posztolt
Fotó: Chris DELMAS / VISUAL Press Agency /  Northfoto

Britney Spears kínos videót posztolt ismét

Az énekesnő ezúttal egy tükör előtt táncikálós videót tesz közzé, amelyen bizarr módon felhúzza a szoknyáját. Nem sokkal korábban egy fehérneműs képet is posztolt, melynél gondolatait is megosztotta követőivel:

Annyi minden történt az idei évben, őrület. Próbálom megragadni a lehetőségeimet, és megélni a pillanatot. Most éppen a Rajzold meg a saját köröd című könyv szerint élek. Találd meg a belső balerinádat, és rajzolj neki egy kört, amin belül jól érzi magát, és onnantól nincs más dolgod, csak tartani a határaidat. Tudom, hihetetlenül hangzik, de ez a szigorú felfogás segít egyenesben tartani az életemet. Lehet, hogy zavaros, amit írok, de az ördög a részletekben rejlik, később pedig kitérek majd a részletekre.

