Már megint mit művel?! Britney Spears felhúzta a szoknyáját

Britney Spears az utóbbi időben többször is a címlapokra került furcsa viselkedése miatt. Bár bejegyzései miatt is sok kritikát kap, nemrég az exférje, Kevin Federline súlyos állításai miatt inaktiválta egy időre Instagram-fiókját. Csakhogy visszatérése sem mentes a botránytól...

Britney Spears kínos videót posztolt

Fotó: Chris DELMAS / VISUAL Press Agency / Northfoto

Az énekesnő ezúttal egy tükör előtt táncikálós videót tesz közzé, amelyen bizarr módon felhúzza a szoknyáját. Nem sokkal korábban egy fehérneműs képet is posztolt, melynél gondolatait is megosztotta követőivel: