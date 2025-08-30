Britney Spears megőrült! Sokkoló és undorító felvételekkel borzasztja el rajongóit

Többen úgy vélik, hogy Britney Spearsnek elment a józan esze, de legfőképpen, hogy segítségre van szüksége. Az énekesnő legújabb felvételein kutyaürülék, rendetlenség és kosz látható, mintha az ikon teljesen összeomlott volna.

Britney Spears összeomlani látszik Fotó: Janet Gough / AFF-USA.com

Britney Spears világa darabjaiban?

2021-ben az egész világ azt ünnepelte, hogy az énekesnő végleg felszabadult apja gyámsága alól, azóta viszont nem nyugtatja meg rajongóit. Mintha csak egy erősen lázadó, elkanászodott tinédzser lenne Britney sorra oszt meg magáról pucér képeket vagy olyan felvételeket, amelyek arra engednek következtetni, hogy mentális állapota nem túl jó - írja a Life.hu.

Most egy augusztus 18-án közzétett videója váltott ki nagy visszhangot követői között, ugyanis Spears saját otthonában egy nagy rakás rendetlenség kellős közepén táncol, közben pedig Rihanna Unfaithful című dalát énekli.

A videó hátterében kutyák ugrálnak körülöttük pedig egy állati ürüléknek látszó folt is felfedezhető. A videóhoz a következőket fűzte az énekesnő:

A világítással szórakozom, és úgy takarítom a házam, mintha nem lenne holnap.

A videó alá nem lehet kommentelni, de a rajongókat sem kell félteni megtalálták a módját véleményük kinyilvánításának. Vannak olyanok, akik szerint nincs semmi ok az aggodalomra, minden joga meg van az önkifejezésre Britney-nek, de mások szerint ide minimum szakember kell, mert borzasztó és katasztrofális, amit csinál.