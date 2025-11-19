Billy Bob Thornton elárulta miért vált el Angelina Jolie-tól

Billy Bob Thornton egy friss interjúban először beszélt részletesen arról, mi vezetett a szakításához Angelina Jolie-val. A színész elmondta, hogy nem botrány állt a háttérben, hanem egyszerű, de annál jelentősebb életstílusbeli különbségek.

Billy Bob Thornton és Angelina Jolie 22 évvel a válásuk után is jó barátságot ápolnak egymással

(Fotó: Zuma/Northfoto/Northfoto)

Billy Bob Thornton és Angelina Jolie eltávolodtak egymástól

Billy Bob Thornton – aki kis híján belehalt az alultápláltságba – és Angelina Jolie – akinek a gyerekei szép sorban kirepülnek otthonról – 2000-ben házasodtak össze, kapcsolatuk pedig gyorsan a hollywoodi bulvárvilág egyik legfeltűnőbb szerelmi történetévé vált. A pár mindössze három év után, 2003-ban el is vált, és egészen mostanáig nem beszéltek a pontos okokról. Billy Bob Thornton azonban a Rolling Stone interjújában 22 év után végre őszintén megnyílt arról, miért ért véget ilyen hamar az Angelina Jolie-val kötött házassága. A 70 éves színész, aki azóta Connie Anglanddal kötött házasságot, elárulta, hogy nem drámai események vagy botrány, hanem fokozatos eltávolodás vezetett a váláshoz. A kapcsolatuk egyszerűen nem tudta követni a két eltérő irányba tartó életpályát.

Ez volt az a kapcsolat, amelyik végül nagyon civilizált szakítással ért véget. Egyszerűen azért váltunk szét, mert az életmódunk nagyon eltérő volt.

Billy Bob Thornton hatszor volt házas, jelenlegi felesége Connie Angland

(Fotó: Sonia Moskowitz Gordon/Northfoto)

Billy Bob Thornton úgy érezte, nem elég jó Angelina Jolie-nak

A 70 éves színész az ABC News Nightline című műsorában adott interjúban egyszer már megnyílt a válásáról. Az olajügynök sztárja akkor azt mondta, hogy bár azóta is jóban maradtak, úgy érzi, hogy „elrontotta” az Angelina Jolie-val kötött házasságát.

Elrontottam, mert nem hittem, hogy elég jó vagyok neki. Neki megvolt a maga elképzelése arról, hogyan akarja élni az életét, nekem meg volt a magam elképzelése, és én egyszerűen túl bizonytalan voltam.

Billy Bob Thornton és Angelina Jolie mindössze 3 évig voltak házasok

(Fotó: Zuma/Northfoto/Northfoto)

A véres nyaklánc története

Billy Bob Thornton Angelina Jolie-val való kapcsolatának az egyik legismertebb és legtöbbször félreértelmezett részlete a vérrel töltött medálok története volt. Állítása szerint a bulvársajtó éveken át legendákat gyártott arról, hogy a pár üvegcsékben hordta egymás vérét, holott szerinte ez jóval prózaibb volt. Elmondása szerint apró medálokról volt szó, amelyekben mindössze egyetlen csepp vér volt, egyfajta személyes, romantikus emlék, amelyet akkor viseltek, amikor távol voltak egymástól. A színész szerint a sajtó jelentősen felnagyította a történetet, és szélsőséges részletekkel bővítette ki, amelyeknek semmi közük nem volt a valósághoz.