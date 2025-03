Angelina Jolie most megtapasztalja azt, amit minden szülőnek át kell élnie egyszer, amikor a gyerekek kirepülnek a családi fészekből. Angelina Jolie fia úgy határozott, hogy itt az ideje, hogy elköltözzön otthonról és a saját lábára álljon.

Angelina Jolie fia elköltözött otthonról (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Angelina Jolie fia New York-ba költözött

Az Oscar-díjas színésznő a The New York Times-nak elárulta, hogy három fia közül az egyik már nem lakik otthon. Angelina Jolie fia elköltözött otthonról és jelenleg New York-ban él egyedül. A színésznő fia édesanyja régi lakásába költözött, amit még Angelina Jolie húszévesen vásárolt magának. Azt nem mondta meg, hogy pontosan melyik fiáról van szó. De gyanítható, hogy Maddox lesz az. Angelina Jolie és Brad Pitt három fiú gyereke: Maddox, Pax és Knox. Knox túl fiatal ahhoz, hogy egyedül lakjon ilyen távolságra az édesanyjától. Pax rendszeresen látható Los Angeles-ben, ahogy bringázik az e-bike-jával. Tehát kizárásos alapon valószínűleg Maddox az, aki kirepült a családi fészekből és meg sem állt egészen New York-ig.

Angelina Jolie fiai hétköznapi életre vágynak

Angelina Jolie megosztotta továbbá azt is, hogy fia tipikus huszonéves srácként viselkedik. Elmesélte, hogy legutóbb, amikor meglátogatta volna, akkor csak annyit mondott neki, hogy:

"Nem tudnál adni csak egy napot, hogy legalább kitakarítsak?"

Angelina Jolie egyfelől értékelte, hogy a fia kitakarítana érkezésére, másfelől viszont elkezdett aggódni, hogy vajon mennyire lehet 'rossz a helyzet'?!

A legidősebb fiúnak, Maddox-nak már saját karrierje van. Rendezőasszisztensként dolgozik, és olyan filmekből ismert, mint a 'First they killed my father' (2017), a 'By the Sea' (2015) és a 'Maria' (2024).

Pax 21 éves és Los Angeles-ben él. Ő egy kezdő fotós, aki szintén édesanyja több filmjénél is dolgozott, mint például a 'Maria' című filmnél.

A legkisebb fiú, Knox, pedig 16 éves és Los Angeles-ben tanul.

Ezen kívül Angelina Jolie-nak három lánya van: Shiloh, Zahara és Vivienne.

Angelina Jolie gyerekei teljesen különböznek egymástól

2010-ben egy Vanity Fair interjúban Angelina Jolie úgy nyilatkozott gyerekeiről, hogy:

"Mad nagyon jól teljesít az iskolában, és nagyon ügyes történelemből. Úgy érzi, hogy író lehetne, vagy beutazhatná a világot, és megismerhetne helyeket és dolgokat. Zaharának rendkívüli hangja van, és annyira elegáns és annyira jól tud beszélni. Shiloh eszméletlenül vicces, az egyik legviccesebb, legjátékosabb ember, akivel valaha is találkoztál. Knox és Viv klasszikus fiú és lány."

Annak ellenére pedig, hogy mind a hat gyerek Hollywood-ban nőtt fel nem akármilyen szülőkkel, mégis elmondható, hogy mindegyikük próbálja a saját útját járni és önállóan is érvényesülni az életben. Ezt is jól bizonyítja, hogy Maddox most kirepült a családi fészekből és megpróbál önállóan boldogulni.