Gyilkos lány, szívizomgyulladás, éhezés: Billy Bob Thornton élete valódi krimi

A Pengeélen, az Igazából szerelem, a Tapló télapó és a Fargo sorozat sztárja és Angelina Jolie exférje, Billy Bob Thornton élete valódi krimi, amit most be is bizonyítunk!

Billy Bob Thornton kriminális élete

Majdnem belehalt az alultápláltságba

A Los Angelesbe költözése után sokáig nem indult be a karrierje, ezekben az években dolgozott aszfaltozó vállalatnál, szélerőműveken, telemarketingesként és gyorséttermi menedzserként is. Egy időben annyira nem jutott pénze ételre sem, hogy állandóan krumplit evett, és szívizomgyulladása alakult ki az alultápláltsága és krónikus káliumhiánya miatt. Mivel betegbiztosítással sem rendelkezett, az életét csak az mentette meg, hogy egy arkansasi doktor szívességből segített rajta a kórházban.

A csúnyasága miatt kezdett írni

Pincérként dolgozva ismerkedett meg véletlenül a hollywoodi rendezőlegenda Billy Wilderrel, akitől azt a tanácsot kapta, hogy ne a hagyományos módon próbálkozzon a színészi karrierrel, mert ahhoz túl ronda. Inkább írjon jó forgatókönyveket, és játsszon az azokból készült filmekben. Thornton megfogadta a tanácsot, és az 1992-es Egy rossz lépés már a forgatókönyvéből készült el Hollywoodban, a rosszfiút a filmben pedig ő játszhatta el.

Oscar-díjas, de nem színészként

Az igazi befutását és a karrierje szakmai csúcsát az 1996-os Pengeélen hozta el, aminek szintén ő írta a forgatókönyvét, de a rendezői és főszereplői feladatokat is elvállalta. A filmért színészi Oscarra is jelölték, de azt nem nyerte el, a forgatókönyvért járót viszont igen.

A fóbiáit a filmjeibe is beleviszi

Két különös fóbiája van: indokolatlan félelmet érez a fém evőeszközöktől és az antik bútorok közelében. A Banditák és a Pengeélen című filmjeiben utóbbi megjelenik a karaktere jellemvonásai között is, a Szörnyek keringőjében pedig nem véletlenül kér mindig műanyag kiskanalat a fagyijához.

Ő Hollywood egyik házasságrekordere

Először a színésznő Melissa Lee Gatlint vette el 1978-ban, a frigy két évig tartott. Majd a szintén színésznő Toni Lawrence-t, szintén két év erejéig. A színésznőknél és a két évnél maradt Cynda Williams esetében is 1990 és 1992 között. 1993 és 1997 között jött a modell Pietra Cherniak, majd a leghíresebb házassága a szupersztár Angelina Jolie-val 2000-től 2003-ig. Legutóbb 2014-ben nősült meg, a maszkmester Connie Anglandot vette el tíz évnyi kapcsolat után, és azóta is együtt vannak.