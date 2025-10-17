Bella Hadid majdnem összeesett a kifutón - most először mesélt arról, mi történt valójában a Victoria’s Secret bemutatóján

Bella Hadid őszintén beszélt arról a sokat emlegetett Victoria’s Secret kifutóra való visszatéréséről, amely komoly aggodalmat keltett rajongói körében az egészségi állapotát illetően.
A rajongók találgatni kezdtek, miután a 29 éves szupermodell, aki nyíltan beszélt küzdelméről a Lyme-kórral, úgy tűnt, majdnem elájul, miközben a kifutón vonult végig. Mindemellett láthatóan küzdött azzal, hogy megőrizze egyensúlyát az óriási, több mint 22 kilós szárnyak viselése közben.
A közösségi médiát elárasztották az aggodalmaskodó hozzászólások, sokan korábbi kórházi kezelésére utaltak. Hadid azonban egy azóta törölt bejegyzésben számolt be az egészről.
Oké, nem fogunk úgy tenni, mintha ezek a szárnyak nem lennének 22 kilósak… de mennyire gyönyörűek!
- írta posztjában.
Követői közül többen is kiemelték, hogy a modell még nemrég kórházban volt, így nem kellene neki ennyire erőltetni a dolgokat. Egyesek azt is feltételezték, hogy az idei Victoria's Secret bemutató kellékei jóval nehezebbek lehettek az előző évekhez képest.
Hadid kifutós visszatérése néhány héttel azután történt, hogy Németországból hazatért, ahol a müncheni St. George Kórházban kapott kezelést krónikus neurológiai Lyme-kór miatt. A múlt hónapban a modell őszinte, megrázó fotókat osztott meg kórházi tartózkodásáról, és bocsánatot kért 61 millió Instagram-követőjétől azért, hogy eltűnt.
Hadid nyíltan beszél több mint tíz éve tartó küzdelméről a betegséggel, amely olyan neurológiai tüneteket okoz, mint fejfájás, agyköd, fény- és zajérzékenység, gyulladás és zsibbadás. Őszintén vallott mentális egészségéről is, elárulva, hogy depresszióval és szorongással is küzd.
A szorongás és a depresszió súlya néha mindent felemésztő, bénító és a külvilág számára láthatatlan. Az évek során megtanultam, hogy ez nem gyengeség, ez én vagyok. Az érzékenységem, a tudatosságom, az empátiám… sok szempontból ez egy szupererő is lehet.
- írta a múlt héten egy posztjában.
Egy közeli forrás szerint Hadid erős támogató hálózattal rendelkezik, édesanyja Yolanda, testvérei Gigi és Anwar Hadid, valamint párja, Adan Banuelos, a 36 éves mexikói-amerikai rodeósztár áll mellette - írta a Daily Mail.
