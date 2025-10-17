Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Hedvig névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Bella Hadid majdnem összeesett a kifutón - most először mesélt arról, mi történt valójában a Victoria’s Secret bemutatóján

Bella Hadid
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 17. 20:40
lyme-kórVictoria's Secret Fashion Show
Bella Hadid rajongói sokkoló jelenetnek voltak tanúi, amikor a modell láthatóan rosszul volt a Victoria’s Secret kifutóján. Most azonban ő maga szólalt meg küzdelmeiről.

Bella Hadid őszintén beszélt arról a sokat emlegetett Victoria’s Secret kifutóra való visszatéréséről, amely komoly aggodalmat keltett rajongói körében az egészségi állapotát illetően.

Bella Hadid nagy aggodalmat okozott rajongói számára.
Bella Hadid nagy aggodalmat okozott rajongói számára. Fotó: Manuele Mangiarotti/ ipa-agency /  Northfoto

Gyengének tűnt Bella Hadid a kifutón

A rajongók találgatni kezdtek, miután a 29 éves szupermodell, aki nyíltan beszélt küzdelméről a Lyme-kórral, úgy tűnt, majdnem elájul, miközben a kifutón vonult végig. Mindemellett láthatóan küzdött azzal, hogy megőrizze egyensúlyát az óriási, több mint 22 kilós szárnyak viselése közben.

A közösségi médiát elárasztották az aggodalmaskodó hozzászólások, sokan korábbi kórházi kezelésére utaltak. Hadid azonban egy azóta törölt bejegyzésben számolt be az egészről.

Oké, nem fogunk úgy tenni, mintha ezek a szárnyak nem lennének 22 kilósak… de mennyire gyönyörűek!

- írta posztjában.

Követői közül többen is kiemelték, hogy a modell még nemrég kórházban volt, így nem kellene neki ennyire erőltetni a dolgokat. Egyesek azt is feltételezték, hogy az idei Victoria's Secret bemutató kellékei jóval nehezebbek lehettek az előző évekhez képest.

@voguemagazine #BellaHadid made an angelic second appearance on the 2025 #VSFashionShow ♬ original sound - 𝐀𝐄𝐂𝐙𝐑𝐕

Néhány héttel ezelőtt aggasztó képekkel számolt be betegségéről a modell

Hadid kifutós visszatérése néhány héttel azután történt, hogy Németországból hazatért, ahol a müncheni St. George Kórházban kapott kezelést krónikus neurológiai Lyme-kór miatt. A múlt hónapban a modell őszinte, megrázó fotókat osztott meg kórházi tartózkodásáról, és bocsánatot kért 61 millió Instagram-követőjétől azért, hogy eltűnt.

Hadid nyíltan beszél több mint tíz éve tartó küzdelméről a betegséggel, amely olyan neurológiai tüneteket okoz, mint fejfájás, agyköd, fény- és zajérzékenység, gyulladás és zsibbadás. Őszintén vallott mentális egészségéről is, elárulva, hogy depresszióval és szorongással is küzd.

A szorongás és a depresszió súlya néha mindent felemésztő, bénító és a külvilág számára láthatatlan. Az évek során megtanultam, hogy ez nem gyengeség, ez én vagyok. Az érzékenységem, a tudatosságom, az empátiám… sok szempontból ez egy szupererő is lehet.

- írta a múlt héten egy posztjában.

Egy közeli forrás szerint Hadid erős támogató hálózattal rendelkezik, édesanyja Yolanda, testvérei Gigi és Anwar Hadid, valamint párja, Adan Banuelos, a 36 éves mexikói-amerikai rodeósztár áll mellette - írta a Daily Mail.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu