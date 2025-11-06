Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Angelina Jolie Ukrajnába utazott, de a sofőrjét besorozták az ellenőrzőponton

Angelina Jolie
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 06. 11:54 / FRISSÍTÉS: 2025. november 06. 11:55
ukrajnasorozás
Váratlan incidens szakította meg Angelina Jolie látogatását.

Angelina Jolie humanitárius látogatása a dél-ukrajnai Herszonban váratlan incidenssel szakadt meg, amikor a színésznő egyik kísérőjét – feltételezések szerint a sofőrjét – a helyi katonai toborzók besorozták egy ellenőrzőpontnál.

Première du film "Couture" lors de la 50ème édition du Festival International du Film de Toronto (TIFF)
Angelina Jolie / Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE

A POLITICO-nak nyilatkozó magas rangú ukrán tisztviselő szerint az eset körülményeit még vizsgálják, mivel Jolie előzetes bejelentés nélkül, gyalog érkezett az országba.

Az ukrán szárazföldi erők először részletes közleményt adtak ki, amelyben megerősítették, hogy a besorozott személy Jolie sofőrje volt, ám később törölték a nyilatkozatot, és csak annyit közöltek, hogy a médiában terjedő információk torzítottak, a vizsgálat folyamatban van.

A mikolajivi toborzóiroda viszont megerősítette, hogy a sofőr tartalékos katona, akit katonai továbbképzésre rendeltek be. Nem tudni, hogy azonnal be kellett-e vonulnia. Jolie szóvivője nem kívánt kommentárt fűzni az ügyhöz, miközben az esetről készült videók és találgatások elárasztották az ukrán közösségi médiát.

 

