Angelina Jolie Ukrajnába utazott, de a sofőrjét besorozták az ellenőrzőponton

Angelina Jolie humanitárius látogatása a dél-ukrajnai Herszonban váratlan incidenssel szakadt meg, amikor a színésznő egyik kísérőjét – feltételezések szerint a sofőrjét – a helyi katonai toborzók besorozták egy ellenőrzőpontnál.

Angelina Jolie / Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE

A POLITICO-nak nyilatkozó magas rangú ukrán tisztviselő szerint az eset körülményeit még vizsgálják, mivel Jolie előzetes bejelentés nélkül, gyalog érkezett az országba.

Az ukrán szárazföldi erők először részletes közleményt adtak ki, amelyben megerősítették, hogy a besorozott személy Jolie sofőrje volt, ám később törölték a nyilatkozatot, és csak annyit közöltek, hogy a médiában terjedő információk torzítottak, a vizsgálat folyamatban van.

A mikolajivi toborzóiroda viszont megerősítette, hogy a sofőr tartalékos katona, akit katonai továbbképzésre rendeltek be. Nem tudni, hogy azonnal be kellett-e vonulnia. Jolie szóvivője nem kívánt kommentárt fűzni az ügyhöz, miközben az esetről készült videók és találgatások elárasztották az ukrán közösségi médiát.