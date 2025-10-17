Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
Döbbenetesen megváltozott Angelina Jolie: rá sem ismerni az 50 éves színésznőre - Fotó!

Hétköznapi szorongások
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 17. 19:30
Az 50 éves színésznő megvált védjegyének számító hosszú frizuárjától, és merész rövid fazonra váltott. Angelina Jolie-nak jó oka volt erre, ugyanis legújabb filmjében, a Hétköznapi szorongások című sikerregény filmes verziójában vállalt főszerepet.
Az ötödik X felett változtatott a frizuráján az Oscar-díjas színésznő. Angelina Jolie hosszú, szőkésbarna loknijai helyett merész, új frizurát választott a legújabb képe tanúsága szerint. A világsztár a változást legújabb mozija kedvéért vállalta be, ami Fredrik Backman svéd író, Hétköznapi szorongások bestselleréből készít. A munkálatok csak az utóbbi hetekben kezdődtek, de máris 2026 legjobban várt filmjei között szerepel a fekete komédiába torkolló bankrablás. 

Angelina Jolie
Angelina Jolie merész frizurára váltott (Fotó: imdb.com)

Angelina Jolie frizurája

A színésznő rövid, bubifrizurára váltott és jelentős szőkítésen esett át a szerep kedvéért. A film története szerint egy sikertelen bankrablás után egy lakásmegtekintésen túszul ejtett, egymástól teljesen különböző emberek csoportjáról szól. A bezártak között szerepel egy túlbuzgó ingatlanközvetítő, egy terhes nő, egy öngyilkossági gondolatokkal küzdő milliomos és egy nyúlról beszélő személy is. A hírek szerint a bankigazgató, Zara szerepét alakítja Jolie ebben a fekete komédiába hajló krimiben, a bankrablót A Fehér Lótusz sztárja, Amiee Lou Wood kelti életre. Mellettük olyan világsztárok csatlakoztak már a projekthez, mint Jason Segal, Carol Kane vagy A szarvasbébi felfedezettje, Jessica Gunning. 

Première du film "Couture" lors de la 50ème édition du Festival International du Film de Toronto (TIFF)
A színésznő ötven felett sem lassít (Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE)

A túszejtő filmet Marc Foster rendezi és minden bizonnyal jövőre láthatjuk a mozikban. Addig sem unatkozik Jolie, ugyanis már lezárult a Disney-vel a tárgyalása, és 2026-ban forgathatja a Demóna 3. részét, ami Csipkerózsika történetét mutatja be a gonosz mostoha szemszögéből, aki talán annyira nem is borzasztó. Utána sem pihen: izgalmas horrort forgat Halle Berry-vel, amiben egy küszködő anya egy terapeuta segítségét kéri, de a leírás alapján nagyobb őrületre lehet számítani, mint Jennifer Lawrence új filmjében. Végezetül Angelina Jolie 50 fölött sem int be az akciózásnak, ugyanis A Bourne-rejtély rendezőjével, Doug Limannal készül egy akciómozira.

A színésznőt legutóbb a Maria című életrajzi filmben láthattuk, ahol Maria Callas operaénekesnő szerepében brillírozott. 

 

 

