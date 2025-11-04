Ez aztán a pofára esés: András herceg szinte egy fillért sem kap

András herceg, pontosabban egykori herceg – aki most már hivatalosan András Mountbatten-Windsor –, a király kegyvesztett öccse aligha láthatja viszont a neki járó 558 ezer fontos (több mint 250 millió forintos) kárpótlást, amelyet azért ígértek neki, mert lemond a windsori Royal Lodge-beli bérleményéről. Bár a megállapodás szerint ennyit kellett volna kapnia a Korona birtokától, egy udvari forrás szerint az épület állapota siralmas, és a felújítási költségek gyakorlatilag elnyelik az összeget.
A 30 szobás kúria, amelyben több mint húsz évig élt egy jelképes bérleti díjért, komoly karbantartási hiányosságokat mutat. A festék mállik a falakról, a vakolat omlik, pedig a szerződés szerint a hercegnek öt- és hétévente újra kellett volna festetnie az épület külső és belső felületeit. A megállapodásban szerepelt az is, hogy ha mégis lemond a 75 éves bérleti jogáról, félmillió fontos kompenzáció illeti meg – ez most szinte biztosan nem kerül kifizetésre. A hírek szerint III. Károly király ugyan ad neki egy egyszeri, hat számjegyű összeget a költözésre, valamint magánforrásból évi juttatást is biztosít neki, hogy „ne költekezzen túl” új életében. Ez a támogatás többszöröse lesz a volt haditengerész 20 ezer fontos éves nyugdíjának, de nem a király hivatalos jövedelméből, hanem magánvagyonából érkezik – olvasható a Daily Mail cikkében.
András jövőre költözik a király privát birtokára, a norfolki Sandringhamre, ezzel lezárva windsori korszakát, és végleg „belső száműzetésbe” vonulva. A lépés szimbolikus is: Károly hivatalosan is megfosztotta testvérét hercegi és yorki címétől, miután az évek óta tartó botrányok – köztük a Jeffrey Epsteinhez fűződő barátsága és a szexuális visszaélések vádjai – teljesen lerombolták hírnevét.
A Royal Lodge egykor az anyakirálynő kedvenc rezidenciája volt, de azóta elhanyagolt állapotba került. A 2005-ös 7,5 millió fontos felújítás óta nem történt komolyabb karbantartás, a mostani munkálatok költségét így az Andrásnak járó kárpótlásból fogják levonni.
Közben az exfeleség, Sarah Ferguson is nehéz helyzetbe került. Bár 1996-ban hivatalosan elváltak, a pár azóta is együtt élt a kastélyban. Most viszont Sarah-nak is mennie kell, és saját otthont keres. Barátai szerint „összetört”, és önmagát hibáztatja, amiért minden idáig fajult. Többen azt is állítják, elhagyná az Egyesült Királyságot, mivel „nincs már, ami ott tartsa”. A bennfentesek szerint, bár Sarah éveken át hűségesen kitartott András mellett, mostanra ez a kapcsolat inkább teher lett mindkettőjüknek. Egy királyi forrás így fogalmazott: „Mindig is tudott talpra állni a botrányai után, de most más a helyzet. Ezúttal nemcsak a pénzről van szó – hanem arról is, hogy milyen közel került egy elítélt szexuális bűnöshöz, és mennyit hallgatott el ebből.”
