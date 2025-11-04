Ez aztán a pofára esés: András herceg szinte egy fillért sem kap

András herceg, pontosabban egykori herceg – aki most már hivatalosan András Mountbatten-Windsor –, a király kegyvesztett öccse aligha láthatja viszont a neki járó 558 ezer fontos (több mint 250 millió forintos) kárpótlást, amelyet azért ígértek neki, mert lemond a windsori Royal Lodge-beli bérleményéről. Bár a megállapodás szerint ennyit kellett volna kapnia a Korona birtokától, egy udvari forrás szerint az épület állapota siralmas, és a felújítási költségek gyakorlatilag elnyelik az összeget.

András egykori herceg több, mint 20 évig lakott a Royal Lodge-ban, ami - egy udvari forrás szerint - borzalmas állapotban van, emiatt nem fogja megkapni az őt illető teljes összeget

Fotó: AFP

András herceg hoppon marad: a felújítási költségek miatt nem jut a teljes, neki szánt pénzhez

A 30 szobás kúria, amelyben több mint húsz évig élt egy jelképes bérleti díjért, komoly karbantartási hiányosságokat mutat. A festék mállik a falakról, a vakolat omlik, pedig a szerződés szerint a hercegnek öt- és hétévente újra kellett volna festetnie az épület külső és belső felületeit. A megállapodásban szerepelt az is, hogy ha mégis lemond a 75 éves bérleti jogáról, félmillió fontos kompenzáció illeti meg – ez most szinte biztosan nem kerül kifizetésre. A hírek szerint III. Károly király ugyan ad neki egy egyszeri, hat számjegyű összeget a költözésre, valamint magánforrásból évi juttatást is biztosít neki, hogy „ne költekezzen túl” új életében. Ez a támogatás többszöröse lesz a volt haditengerész 20 ezer fontos éves nyugdíjának, de nem a király hivatalos jövedelméből, hanem magánvagyonából érkezik – olvasható a Daily Mail cikkében.

András jövőre költözik a király privát birtokára, a norfolki Sandringhamre, ezzel lezárva windsori korszakát, és végleg „belső száműzetésbe” vonulva. A lépés szimbolikus is: Károly hivatalosan is megfosztotta testvérét hercegi és yorki címétől, miután az évek óta tartó botrányok – köztük a Jeffrey Epsteinhez fűződő barátsága és a szexuális visszaélések vádjai – teljesen lerombolták hírnevét.

A Royal Lodge egykor az anyakirálynő kedvenc rezidenciája volt, de azóta elhanyagolt állapotba került. A 2005-ös 7,5 millió fontos felújítás óta nem történt komolyabb karbantartás, a mostani munkálatok költségét így az Andrásnak járó kárpótlásból fogják levonni.