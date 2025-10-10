Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
Zokogó családja jelentette be a felfoghatatlan hírt: meghalt a zenészlegenda

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 10. 14:20
John Lodge, a Moody Blues alapvető alakja, 82 éves korában távozott. Családja szívszorító közleményben búcsúzott tőle, kiemelve szeretetét és zenei örökségét.

A Moody Blues ikonja, John Lodge 82 éves korában elhunyt. A zenésztől családja egy szívszaggató nyilatkozatban búcsúzott. 

Hirtelen és váratlanul távozott a zenész

Mély szomorúsággal kell bejelentenünk, hogy John Lodge, drága férjünk, apánk, nagyapánk, apósunk és testvérünk hirtelen és váratlanul eltávozott. Ahogy bárki, aki ismerte ezt a hatalmas szívű embert, tudja, számára a legfontosabb a felesége, Kirsten és a családja iránti örök szeretete volt, ezt követte a zene iránti szenvedélye és a hite.

- írta a család közleményükben.

John békésen hunyt el szerettei körében, miközben az Everly Brothers és Buddy Holly zenéjét hallgatta. Örökké hiányozni fog a szeretete, mosolya, kedvessége és feltétel nélküli, végtelen támogatása. Szívszorító a veszteség, de békében lépünk tovább, körülvéve azzal a szeretettel, amelyet mindannyiunk iránt érzett. Ahogy John mindig mondta a koncert végén: köszönjük, hogy megőrizték a hitet.

Már fiatalon belépett a zene világába

A zenész Birminghamben született, és már 14 éves korában találkozott későbbi zenésztársával, Ray Thomasszal, majd ezt követően fiatalon bekapcsolódott a birminghami zenei életbe.

1966-ban, miután a Moody Blues eredeti basszusgitárosa, Clint Warwick elhagyta a bandát, majd John vette át a basszusgitáros és énekesi feladatokat. Ugyanebben az időben csatlakozott Rayhez, amikor a zenekar felvette Justin Haywardot gitárosnak Denny Laine helyére.

John együttműködött Justinnal a 1975-ös Blue Jays albumon. 1977-ben kiadott egy szólóalbumot is, Natural Avenue címmel. A hetvenes években zenét készített a Trapeze zenekar számára, a nyolcvanas években pedig néhány szóló-számot jelentetett meg, valamint számos dalt írt a bandának.

1985-ben elnyerte az Ivor Novello-díjat a kiemelkedő zenei hozzájárulásáért, majd 2019 szeptemberében Életmű Díjat kapott a londoni Annual Prog Díjátadón - írta a Mirror.

