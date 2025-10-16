Egyetemi szerelmesekből a brit királyi család legromantikusabb párja: Vilmos herceg és Katalin hercegné legszebb pillanatai

Vilmos herceg és Katalin hercegné 2001-ben találkoztak először a skóciai St Andrews Egyetemen. Az egyetemi szerelemből született kapcsolat hamar tündérmesévé vált, amelynek betetőzése a 2011-es, felejthetetlen westminsteri esküvő volt.
A házaspár mindig is nyíltan beszélt szeretetéről, mégis, a korai években ritkán mutatták ki érzelmeiket nyilvánosan. Ez azonban Katalin daganatos betegségének bejelentése után gyökeresen megváltozott: az utóbbi másfél évben a világ tanúja lehetett kapcsolatuk meleg, emberi oldalának. - olvasható a Daily Mail cikkében.
Ma már nem félnek a nyilvános gyengédségtől – kézfogások, ölelések és kedves pillantások kísérik királyi megjelenéseiket. Íme, néhány a legszebb, legmeghatóbb pillanataik közül.
Egy meglepetésszerű látogatás során a pár vidáman kóstolta a cider-t a Long Meadow birtokon. Katalin szeretettel pillantott férjére, majd gyengéden megérintette Vilmos hátát, miközben együtt próbálták ki a tűzoltóautót és nézték a gyakorlatozó tűzoltókat.
A győzelem napi ünnepen májusban úgy tűntek, mint friss szerelmesek. Egymás hátát érintve, nevetgélve élvezték az estét, miközben a királlyal és a királynéval vettek részt a ceremónián.
A Mull-szigeten tett látogatáskor Katalin tréfásan és szeretetteljesen közeledett férjéhez, kezét a hátán tartva. A különleges nap alkalmából romantikus fotót is megosztottak: „Wonderful to be back on the Isle of Mull.”
Egy év kihagyás után közös megjelenésükön Pontypriddben kézen fogva érkeztek a vonatról, és közvetlen, vidám viselkedésükkel mindenkit elbűvöltek. A testbeszéd-szakértők szerint ez a pillanat folytatta „a szerelmi történet narratíváját”, amit Katalin személyes videója is megerősített.
2024 szeptemberében a Kensington-palota megható videót tett közzé Katalinról, Vilmosról és gyermekeikről. A felvételen a pár két puszit is váltott, ami ritkaságnak számít. A szakértők szerint a videó „a szeretet és összetartozás valódi mélységét” mutatta meg.
2023 novemberében, egy díszvacsorán Vilmos védelmezően karolta át feleségét, aki viszonozta az érintést. Kézen fogva, mosolyogva vonultak végig a teremben.
Katalin betegségének bejelentése után ez volt első nyilvános megjelenése. A menet végén, a palota erkélyén, sugárzó mosollyal nézett férjére – megható jeleként annak, hogy nehéz időkben is egymás támaszai.
2022-ben Windsorban Vilmos győzelmét követően a pár nyilvánosan megölelte egymást, majd kéz a kézben távoztak. A fotók szerint „természetes kémia” működik köztük – a kapcsolatuk mélységének bizonyítéka.
Ugyanabban az évben, Londonban, Katalin szeretettel a férje hátára tette a kezét, miközben nevetve beszélgettek – apró, de sokatmondó pillanat.
A londoni olimpián, amikor Chris Hoy aranyérmet nyert, Vilmos és Katalin örömükben megölelték egymást – a világ ekkor látta először, mennyire őszinte a kapcsolatuk. Vilmos később viccelődött: „Attól féltem, hogy megjelenünk a kiss camen – az igazán kínos lett volna.”
Amikor 2011-ben kimondták az „Igent”, mindenki arra várt, vajon követik-e Károly és Diana hagyományát. A Buckingham-palota erkélyén, a tömeg „Kiss! Kiss!” kiáltásai közepette megosztották első házastársi csókjukat, ami azóta is a modern királyi romantika jelképe.
Több mint 24 évvel az első találkozásuk után, és közel 15 év házasság után Vilmos és Katalin kapcsolata erősebbnek és bensőségesebbnek tűnik, mint valaha – bizonyítva, hogy a királyi kötelességek mögött is ott dobog a valódi, időtálló szerelem.
