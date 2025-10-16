Egyetemi szerelmesekből a brit királyi család legromantikusabb párja: Vilmos herceg és Katalin hercegné legszebb pillanatai

Vilmos herceg és Katalin hercegné 2001-ben találkoztak először a skóciai St Andrews Egyetemen. Az egyetemi szerelemből született kapcsolat hamar tündérmesévé vált, amelynek betetőzése a 2011-es, felejthetetlen westminsteri esküvő volt.

Vilmos herceg és Katalin hercegné egyetemi szerelme megállás nélkül virágzik - a legnehezebb időkben sem törtek meg az érzelmek

Fotó: PA / Northfoto

Vilmos herceg és Katalin hercegné kapcsolata kiáll minden próbát

A házaspár mindig is nyíltan beszélt szeretetéről, mégis, a korai években ritkán mutatták ki érzelmeiket nyilvánosan. Ez azonban Katalin daganatos betegségének bejelentése után gyökeresen megváltozott: az utóbbi másfél évben a világ tanúja lehetett kapcsolatuk meleg, emberi oldalának. - olvasható a Daily Mail cikkében.

Ma már nem félnek a nyilvános gyengédségtől – kézfogások, ölelések és kedves pillantások kísérik királyi megjelenéseiket. Íme, néhány a legszebb, legmeghatóbb pillanataik közül.

1. Szerelmes pillanatok Észak-Írországban

Egy meglepetésszerű látogatás során a pár vidáman kóstolta a cider-t a Long Meadow birtokon. Katalin szeretettel pillantott férjére, majd gyengéden megérintette Vilmos hátát, miközben együtt próbálták ki a tűzoltóautót és nézték a gyakorlatozó tűzoltókat.



2. VE-napi ünnepség – tíz év házasság után is elválaszthatatlanul

A győzelem napi ünnepen májusban úgy tűntek, mint friss szerelmesek. Egymás hátát érintve, nevetgélve élvezték az estét, miközben a királlyal és a királynéval vettek részt a ceremónián.

Fotó: Pool / i-Images / eyevine / Northfoto

3. Skóciában, a 14. házassági évfordulón

A Mull-szigeten tett látogatáskor Katalin tréfásan és szeretetteljesen közeledett férjéhez, kezét a hátán tartva. A különleges nap alkalmából romantikus fotót is megosztottak: „Wonderful to be back on the Isle of Mull.”

4. Újra együtt – walesi látogatás kézfogással

Egy év kihagyás után közös megjelenésükön Pontypriddben kézen fogva érkeztek a vonatról, és közvetlen, vidám viselkedésükkel mindenkit elbűvöltek. A testbeszéd-szakértők szerint ez a pillanat folytatta „a szerelmi történet narratíváját”, amit Katalin személyes videója is megerősített.



5. Közös erő a betegség idején

2024 szeptemberében a Kensington-palota megható videót tett közzé Katalinról, Vilmosról és gyermekeikről. A felvételen a pár két puszit is váltott, ami ritkaságnak számít. A szakértők szerint a videó „a szeretet és összetartozás valódi mélységét” mutatta meg.