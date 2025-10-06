Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Taylor Swift bevallotta: ezt a testrészét nem mossa rendszeresen

Taylor Swift
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 06. 07:00
vallomásfürdés
Az énekesnő kijelentése sokakat meglepett.
B. V.
A szerző cikkei

Döbbenetes kijelentéssel lepte meg rajongóit Taylor Swift. Az énekesnő ugyanis elárulta, egy testrészét gyakran kihagyja zuhanyzás során. A 35 éves énekesnő Ellen DeGeneresnek az Ellen Showban ugyanis bevallotta, a lábait csak akkor mossa meg rendesen, ha épp borotválja azokat. Ő tehát nem azok táborát erősíti, akik tetőtől talpig tusfürdőt kennek magukra. Ezzel azonban egy bőrgyógyász és orvos szerint semmi baj nincs.  

Taylor Swift ezt a testrészét nem mindig mossa meg zuhanyzás közben.
Taylor Swift ezt a testrészét nem mindig mossa meg zuhanyzás közben. Fotó: ZUMAPRESS.com /  Northfoto

Megmosod a lábad a zuhany alatt? 

- tette fel neki fel neki a kérdést ellen.

Igen, de csak akkor, ha éppen borotválom. A borotvahab tulajdonképpen szappan, nem?

 - jegyezte meg a világsztár.

 

Van, aki egyetért Taylor Swifttel

 

Az énekesnő 2019-es vallomása után a közösségi média érhetően felbolydult. Többen közölték, ők is így tesznek, azonban akadtak olyanok is, akik szerint a zuhany és a fürdés azért van, hogy minden megmossunk. Dr. Joshua Zeichner bőrgyógyász azonban nem lát kivetnivalót abban, amit a többszörös Grammy-díjas művész tesz:
 

Hacsak a lábad nem láthatóan koszos, nem feltétlenül kell külön lemosni tisztítószerrel. A testedről lefolyó tusfürdő bőven elegendő ahhoz, hogy eltávolítsa a napközben felgyülemlett szennyeződést és izzadságot

 - jelentette ki hozzátéve, a lábfejet azonban érdemes mindig, minden alkallmmal alaposan megmosni, írja az UNILAD.

 

