Taylor Swift bevallotta: ezt a testrészét nem mossa rendszeresen

Döbbenetes kijelentéssel lepte meg rajongóit Taylor Swift. Az énekesnő ugyanis elárulta, egy testrészét gyakran kihagyja zuhanyzás során. A 35 éves énekesnő Ellen DeGeneresnek az Ellen Showban ugyanis bevallotta, a lábait csak akkor mossa meg rendesen, ha épp borotválja azokat. Ő tehát nem azok táborát erősíti, akik tetőtől talpig tusfürdőt kennek magukra. Ezzel azonban egy bőrgyógyász és orvos szerint semmi baj nincs.
Megmosod a lábad a zuhany alatt?
- tette fel neki fel neki a kérdést ellen.
Igen, de csak akkor, ha éppen borotválom. A borotvahab tulajdonképpen szappan, nem?
- jegyezte meg a világsztár.
Az énekesnő 2019-es vallomása után a közösségi média érhetően felbolydult. Többen közölték, ők is így tesznek, azonban akadtak olyanok is, akik szerint a zuhany és a fürdés azért van, hogy minden megmossunk. Dr. Joshua Zeichner bőrgyógyász azonban nem lát kivetnivalót abban, amit a többszörös Grammy-díjas művész tesz:
Hacsak a lábad nem láthatóan koszos, nem feltétlenül kell külön lemosni tisztítószerrel. A testedről lefolyó tusfürdő bőven elegendő ahhoz, hogy eltávolítsa a napközben felgyülemlett szennyeződést és izzadságot
- jelentette ki hozzátéve, a lábfejet azonban érdemes mindig, minden alkallmmal alaposan megmosni, írja az UNILAD.
