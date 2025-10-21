Imádkoznak a rajongók: szívrohamot kapott a rádiós legenda

A The Heart ismert rádiós műsorvezetője és DJ-je, Simon Beale került kórházba egy súlyos állapot következtében - szívrohamot kapott.

Szeretett DJ és rádiós műsorvezető került kórházba Fotó: Unsplash (illusztráció)

A brit rádiós legenda, aki az 1980-as évek legnagyobb slágereivel indítja reggelente a hallgatók napját, most először beszélt arról, milyen megpróbáltatáson ment keresztül.

Kutyáját sétáltatta, amikor rosszul lett a rádiós műsorvezető

Beale elmondása szerint három héttel ezelőtt éppen a kutyáját sétáltatta, amikor hirtelen rosszul lett.

Amikor történt, még próbáltam magam meggyőzni, hogy biztosan nem szívroham. 53 éves vagyok, sosem dohányoztam, naponta 15 ezer lépést teszek meg, és egészségesen étkezem

- mesélte.

Amikor már nem tudtam tovább figyelmen kívül hagyni a fájdalmat, hívtam a 999-et.

A kórházban kiderült, hogy szíverei teljesen el voltak záródva, és néhány órán belül már a műtőasztalon feküdt. Egy átlagos hétfő reggel fordult fel teljesen az élete, hírtelen mentőautóban majd egy csomó géphez kötve találta magát.

Természetesen óriási sokkot kapott, de elmondása szerint hihetetlenül hálás, hogy túlélte, és hogy fantasztikus emberek vették körül.

Simon külön köszönetet mondott családjának, barátainak, valamint a kórházi dolgozóknak, akik - elmondása szerint - nemcsak megmentették az életét, de olykor akár 8 órát is mellette töltöttek a kórteremben.

A DJ jelenleg otthon lábadozik, sok gyógyszerrel és egy teljesen új étrenddel. Bár mindent lassan vesz, reménykedik abban, hogy hamarosan visszatérhet szeretett hallgatóihoz - írja a The Sun.