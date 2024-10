Rosszkor volt rossz helyen: kutyasétáltatás közben élet-halál közé került a 32 éves nő

A 32 éves Thalita Teixeira Padilla épp a kutyáját sétáltatta, amikor egy villám hirtelen a mellkasába csapott. 15 percig nem lélegzett, sőt, a villám szinte teljesen felégette Thalita testét belülről. Megsérült a gerincvelője is, a dobhártyái kiszakadtak, a villám hangja a kutyáját is elijesztette gazdája mellől.

Kutyasétáltatás közben csapott bele a villám Fotó: GoFundMe

Thalita felépülését segíti a tudat, hogy szerencsére kedvence pár órával később sérülések nélkül meglett, így újra találkozhattak a horrorisztikus balesetet követően.

A villám belülről megégette a mellkasomat és a gerincvelőmet

- mesélte. Hozzátéve, hogy a hihetetlen eset óta nem tud járni és a hallását is elveszítette az egyik fülére. Épp ezért újra kellett tanulnia olyan alapvető dolgokat is egyedül elvégezni a mindennapok során, mint a fürdés. Azonban így is csodaként élik meg, hogy a villám miatt nem kapott szívrohamot vagy agyvérzést.

Hatalmas fájdalmakkal küzdött. Eleinte még a kezét sem tudta megemelni. Depressziós lett tőle.

Nem akartam felkelni reggelente, olyan fájdalmaim voltak, idegfájdalmak az egész testemben, amit senki nem tudott kezelni, mert nem hallottak róla korábban

- emlékezett vissza.

Thalita ennek ellenére nem hibáztat senkit. Tudja, sajnos csak rosszkor volt rossz helyen, írja az UNILAD.