80 évesen elhunyt Az oroszlánkirály legendás színésze

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 11:55
Hosszas betegség után, váratlanul elhunyt a Disney-sztárja, aki híres volt Az oroszlánkirályban betöltött szerepéről. Most rajongók ezrei gyászolnak.

A Disney-sztárja, Govardhan Asrani, aki leginkább Az oroszlánkirály című filmben betöltött szerepéről ismert, 80 éves korában elhunyt. A színész váratlan halála teljesen megdöbbentette a rajongókat.

Összetörve emlékeztek meg a rajongók a színészre.
Összetörve emlékeztek a rajongók a színészre. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com

Hosszas betegség után távozott a színész

Az indiai színész és rendező hétfőn halt meg egy hosszan tartó betegség után, bár a halálának pontos oka egyelőre nem ismert.

Asrani ma délután 3 órakor hunyt el a juhui Arogya Nidhi Kórházban. Hátrahagyta feleségét, nővérét és unokaöccsét.

- nyilatkozott Asrani menedzsere, Babubhai Thiba.

Govardhan Asrani öt évtizeden átívelő Bollywood-karriert tudhatott maga mögött, és leginkább arról ismert, hogy ő adta Zazu, a madár hangját Az oroszlánkirály hindi változatában.

Rajongók ezrei özönlöttek a közösségi médiába, hogy tiszteletüket tegyék előtte, kihangsúlyozva, hogy a mozi egy igazi gyöngyszemet vesztett el - írta a Daily Mail.

