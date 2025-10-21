80 évesen elhunyt Az oroszlánkirály legendás színésze

A Disney-sztárja, Govardhan Asrani, aki leginkább Az oroszlánkirály című filmben betöltött szerepéről ismert, 80 éves korában elhunyt. A színész váratlan halála teljesen megdöbbentette a rajongókat.
Az indiai színész és rendező hétfőn halt meg egy hosszan tartó betegség után, bár a halálának pontos oka egyelőre nem ismert.
Asrani ma délután 3 órakor hunyt el a juhui Arogya Nidhi Kórházban. Hátrahagyta feleségét, nővérét és unokaöccsét.
- nyilatkozott Asrani menedzsere, Babubhai Thiba.
Govardhan Asrani öt évtizeden átívelő Bollywood-karriert tudhatott maga mögött, és leginkább arról ismert, hogy ő adta Zazu, a madár hangját Az oroszlánkirály hindi változatában.
Rajongók ezrei özönlöttek a közösségi médiába, hogy tiszteletüket tegyék előtte, kihangsúlyozva, hogy a mozi egy igazi gyöngyszemet vesztett el - írta a Daily Mail.
