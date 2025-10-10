Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
"Remélhetőleg egy nap én is az leszek" - megszólalt a családalapításról Selena Gomez

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 10. 14:40
A színésznő nemcsak a képernyőn tér vissza Alex Russóként, hanem a való életben is új fejezetre készül. A friss házasságban élő Selena Gomez egyre többször beszél őszintén az anyaságról és a családalapításról.

Selena Gomez továbbra is megosztja rajongóival az anyasággal kapcsolatos vágyait.

Megható posztban utalt a családalapításra Selena Gomez.
Megható gondolatokat hozott fel Selena Gomezben a fiatalkori szerepe

Október 9-én, csütörtökön a 33 éves színésznő az Instagram-történetében ünnepelte szerepét a Varázslók a Waverly helyből folytatásában, a Waverly hely: Az új varázslók című sorozatban. Emellett kifejezte vágyát, hogy egyszer maga is édesanya lehessen.

Alex Russo anya

- írta, utalva karakterére.

Remélhetőleg egy nap én is az leszek

A poszthoz a Disney+ sorozat egyik utolsó epizódjából származó részletet mellékelt, amelyben kiderült, hogy a szereplő, akinek éveken át a bőrébe bújt, Alex Billie Russo édesanyja.

Mély kapcsolat köti a szerephez a színésznőt

A műsor megjelenése előtt Gomez Jake Shane Therapuss című podcastjának augusztus 7-i epizódjában beszélt arról, milyen érzés volt visszatérni Alex Russo szerepébe, a sorozatot pedig új, friss megközelítésnek nevezte.

Ez a karakter végső soron formált engem, mert úgy érzem, én magam is Alex vagyok

- vallotta be Gomez.

Már alig várják, hogy családot alapíthassanak

A Jay Shetty Podcast márciusi epizódjában Gomez és férje, Benny Blanco arról beszéltek, hogy alig várják, hogy családot alapítsanak. A pár szeptember 27-én házasodott össze Montecitóban, Kaliforniában.

Nem tudom, mit hoz a jövő, de imádom a gyerekeket... Szeretek nevetni velük, olyan édesek. Szóval amikor eljön az a nap, rendkívül izgatott leszek.

- mondta a színésznő.

Blanco hozzátette, hogy ha Gomez gyerekeket lát azonnal odamegy hozzájuk, és órákig is képes velük beszélgetni. Ez szerinte részben annak tudható be, hogy gyerekként lépett a színészi pályára, így rengeteg fiatallal teremtett kapcsolatot, és nagyban befolyásolta életüket - írta a People.

