Megrázó részletek: így találtak rá a Limp Bizkit basszusgitárosának holttestére

Limp Bizkit
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 31. 12:25
segélyhívástragédia
Egy kétségbeesett segélyhívás szerint a 48 éves zenészre az otthonában találtak rá, vérben fekve, de már nem tudták újraéleszteni. A Limp Bizkit tagjai továbbra is gyászolják a hónap elején elhunyt basszusgitárost. A zenész halálának okát továbbra sem hozták nyilvánosságra.

Megdöbbentő részletek derültek ki Limp Bizkit basszusgitárosának, Sam Riversnek a haláláról egy segélyhívásból. A jelentések szerint a zenészt egy vértócsában, arccal lefelé találták meg a fürdőszobájában.

A Limp Bizkit gitárosának váratlan halál sokkolta az együttes tagjait és a rajongókat is
Kétségbeesett hívás: így találtak rá a Limp Bizkit zenészére

A TMZ által megszerzett segélyhívásban a kétségbeesett betelefonáló elmondta a mentésirányítónak, hogy amikor megérkezett a házhoz, Riverst arccal lefelé, egy vértócsában találta. A hangfelvételen hallható, ahogy a mentésirányító utasítja a hívót, hogy kezdje el az újraélesztést, a hívás pedig azzal ér véget, hogy a St. Johns megyei seriffhivatal egyik tisztje megérkezik a helyszínre.

Az esetjelentés arról számol be, hogy a helyszínre érkező rendőr megerősítette, hogy a betelefonáló a fürdőszobában találta meg Riverst, arccal lefelé fekve. Az újraélesztést a St. Johns megyei tűzoltóság kiérkezéséig folytatták, ekkor azonban Rivert halottnak nyilvánították. A halál okát eddig még nem hozták nyilvánosságra.

A Limp Bizkit tagjait sokkolta a gyászhír

Az együttes október elején egy fotót osztott meg a zenészről, a kép alá pedig ezt írták: "Ma elveszítettük testvérünket. Zenésztársunkat." A zenekar egyik tagja, DJ Lethal külön is megszólalt, és elmondta, hogy a banda teljesen sokkos állapotban van Rivers halála miatt.

Rivers a Limp Bizkit alapító tagja volt, amelyben Fred Durst énekes, John Otto dobos, Wes Borland gitáros és DJ Lethal is szerepelt - írta Metro.

 

