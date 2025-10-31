Meghalt az egykori Vogue-modell: vajon tényleg az orvosok okozták a halálát?

Gyomorfájdalmakkal szállították a kórházba az egykori Vogue-modellt, majd két nappal később elhunyt. A brit Kimberley Cookról, aki egy tragédia után hagyta hátra modell karrierjét, családja egy szívszaggató nyilatkozatban emlékezett meg.

Két nappal a kórházba kerülése után hunyt el a modell Fotó: Pexels

A család szerint nem kapott megfelelő ellátást a kétgyermekes anya

A halottkémi vizsgálaton elhangzott, hogy a 43 éves Cookot a St Mary’s Kórházba vitték a Wight-szigeten, ahol állapota rohamosan romlani kezdett. Végül október 13-án meghalt, mindössze két nappal a kórházba érkezése után.

Cook egykor világjáró modell volt, aki a Vogue magazinban is szerepelt, és számos fotózáson vett részt a világ különböző pontjain. Egy családi tragédiát követően azonban úgy döntött, pályát módosít, és gyermekápolónőnek tanul. Később vezető ápolónő lett a Wight-szigeten.

Kim a szívét-lelkét beletette a munkájába, és számtalan jótékonysági eseményen vett részt

– emlékezett meg családja a kétgyermekes anyáról.

A hozzátartozók a tragédia óta aggódnak, mert úgy vélik, Cook kórházi ellátása nem felelt meg a szakmai elvárásoknak, és örülnek annak, hogy vizsgálat indult a halál körülményeinek feltárására.

Elmondásuk szerint az orvosi csapat nem ismerte fel időben a beteg állapotának romlását.

A Wight-szigeti halottkém megnyitotta az eljárást Ms Cook ügyében, a tárgyalást 2026. április 23-ra tűzték ki.

Családi tragédia után hagyta hátra modell karrierjét

Kimberley Cook az angliai Hitchinben született, de a Wight-szigeten, Sandownban nőtt fel. 17 évesen Lancasterbe költözött, több mint 480 kilométerre az otthonától, és ekkor figyelt fel rá egy londoni modellügynök. A modellmunkái során Japántól Amerikáig bejárta a világot, katalógusfotózásokat és kifutós munkákat is vállalt, és New York-i Divathéten is részt vett.

2008-ban elvesztette fiatal unokahúgát, Summert, aki gyermekkori rákban halt meg. Ez a tragédia arra késztette, hogy újraértékelje az életét, és gyermekápolónőként másokon próbáljon segíteni. Cook hamarosan vezető pozícióba került a gyermekgondozás területén, ahol őszintén törődött a családokkal, akiket támogatott.

Anyaként, lányként, hét testvér egyikeként és 17 gyermek unokahúgaként Kimet mindig szeretettel, büszkeséggel és csodálattal fogjuk emlegetni, hiánya azonban mérhetetlen űrt hagy maga után, amelyet semmi sem tölthet be

– fogalmazott családja.