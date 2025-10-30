Összetört a gyásztól a zenekar: zokogva jelentették be, meghalt a frontember

Elhunyt a híres rockbanda frontembere, Andrew Metcalfe. A Sound of Guns tagjai összetörten jelentették be a szomorú hírt.

Fotó: Pexels illusztráció

A liverpooli alternatív rockbanda 2008-ban alakult, és mindmáig ugyanazok voltak a tagjai: Lee Glynn, Nathan Crowley, John Coley, Simon Finley, és a most elhunyt Andrew Metcalfe.

A rockbanda frontemberének halála összetörte a szíveket

A szívszorító Facebook-bejegyzésben ezt írták:

Ma összetört a szívünk. Szomorúan jelentjük be, hogy barátunk, testvérünk és a Sound of Guns frontembere, Andrew Metcalfe elhunyt. Szeretetünket küldjük családjának ebben a hihetetlenül szomorú időszakban. Szeretünk benneteket.

A Sound of Guns a késő 2000-es években vált híressé, miután a Distiller Records-szal szerződést kötöttek, és felfedezte őket a BBC.

Állandó szünetüket 2013-ban jelentették be, de rajongóik a mai napig teljes erővel támogatták és hallgatták őket - írja a Daily Star.

A banda tagjai így jellemezték szeretett frontemberüket és munkásságát:

Egy igazi művész, előadóművész, dalszövegíró és egyszerűen egy igazán kedves ember. Megnyugtat minket, hogy a zenéje és a dalszövegei sokakat megérintettek, és az általunk olvasott tisztelgések és történetek egyszerűen gyönyörűek. Köszönjük!