Összetört a gyásztól a zenekar: zokogva jelentették be, meghalt a frontember

Elhunyt a híres rockbanda frontembere, Andrew Metcalfe. A Sound of Guns tagjai összetörten jelentették be a szomorú hírt.
A liverpooli alternatív rockbanda 2008-ban alakult, és mindmáig ugyanazok voltak a tagjai: Lee Glynn, Nathan Crowley, John Coley, Simon Finley, és a most elhunyt Andrew Metcalfe.
A szívszorító Facebook-bejegyzésben ezt írták:
Ma összetört a szívünk. Szomorúan jelentjük be, hogy barátunk, testvérünk és a Sound of Guns frontembere, Andrew Metcalfe elhunyt. Szeretetünket küldjük családjának ebben a hihetetlenül szomorú időszakban. Szeretünk benneteket.
A Sound of Guns a késő 2000-es években vált híressé, miután a Distiller Records-szal szerződést kötöttek, és felfedezte őket a BBC.
Állandó szünetüket 2013-ban jelentették be, de rajongóik a mai napig teljes erővel támogatták és hallgatták őket - írja a Daily Star.
A banda tagjai így jellemezték szeretett frontemberüket és munkásságát:
Egy igazi művész, előadóművész, dalszövegíró és egyszerűen egy igazán kedves ember. Megnyugtat minket, hogy a zenéje és a dalszövegei sokakat megérintettek, és az általunk olvasott tisztelgések és történetek egyszerűen gyönyörűek. Köszönjük!
