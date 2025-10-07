Összeomlott Kamilla Királyné, elveszítette jó barátját: „Alig néhány hete találkozhattunk”

Kamilla királyné szívszorító üzenetben búcsúzott barátjától, Dame Jilly Coopertől, aki váratlanul hunyt el 88 éves korában. A népszerű írónő és a királyné régóta barátnők voltak, legutóbb alig néhány hete találkoztak a Chatsworth-ben rendezett Queen’s Reading Room irodalmi fesztiválon.

Kamilla királyné és Jilly Cooper írónő jó barátságot ápoltak Fotó: Forrás: AFP/Jordan Pettitt

Kamilla királyné elbúcsúzott barátjától, Jilly Coopertől

Miután Jilly Cooper halálhírét ügynöke megerősítette, Kamilla királyné megható nyilatkozatot adott ki, amelyben mély „szomorúságát” fejezte ki barátja elvesztése miatt. Dicsérte Coopert, amiért egy teljesen új irodalmi műfajt teremtett, és azt sajátjává tette. Szavai szerint az írónő „csodálatosan szellemes és együttérző barát” volt, aki mindenkinek hiányozni fog. - olvasható az Express cikkében.

A királyné üzenetében így fogalmazott:



Mélyen elszomorított Dame Jilly halálának híre. Kevés írónak adatik meg, hogy még életében legendává váljon, de Jilly ilyen volt. Öt évtizeden átívelő pályafutása során egy új irodalmi irányzatot hozott létre, és azt teljes egészében a magáévá tette.

Személyesen is rendkívül kedves, szellemes és együttérző barát volt számomra és sokak számára – külön öröm, hogy alig néhány hete találkozhattunk a Queen’s Reading Room Fesztiválon, ahol ismét ő volt az est fénypontja.

Férjemmel, a királlyal együtt osztozunk családja gyászában. Legyen a túlvilága tele elbűvölően jóképű férfiakkal és hűséges kutyákkal.

– zárta sorait Kamilla királyné.

Dame Jilly gyerekei, Felix és Emily közös közleményben emlékeztek meg édesanyjukról: „Édesanyánk volt az életünk ragyogó fénye. Szeretete családja és barátai iránt határtalan volt. Halála teljesen váratlanul ért bennünket. Büszkék vagyunk mindarra, amit elért, és el sem tudjuk képzelni az életet az ő ragyogó mosolya és nevetése nélkül.”

Kamilla királyné régóta rajongott Cooper munkásságáért, aki még egy karakterét is a királyné volt férjéről, Andrew Parker Bowlesról mintázta. A férfiról mintázott Rupert Campbell-Black a híres Rivals című regényben szerepel, amelyből később Disney-sorozat is készült. A királyné állítólag imádta a feldolgozást, amelynek előzetesét külön meg is kapta. Dame Jilly Coopert tavaly avatták Dame-mé az irodalomért és a jótékonyságért végzett munkájáért. Akkor elmondta, hogy rengeteg gratuláló üzenetet kapott – köztük egy gyönyörű képeslapot Kamilla királynétól, valamint egy kedves telefonhívást Andrew Parker Bowles-tól, aki sok könyvéhez adott ihletet.