Tragédia: elhunyt a híres írónő, nemzeti kincs távozott az élők soraiból

Elhunyt a híres írónő Dame Jilly Cooper, akit Anglia nemzeti kincsének is neveztek. A művésznő 88 éves korában, egy tragikus esés következtében vesztette életét. Halálhírét gyermekei, Felix és Emily jelentették be.
Anya volt a napsugár mindannyiunk életében. A családja és a barátai iránti szeretete határtalan volt. Váratlan halála teljes sokkként ért minket. Nagyon büszkék vagyunk mindarra, amit az életében elért, és el sem tudjuk képzelni az életet a körülöttünk lévő ragadós mosolya és nevetése nélkül
- olvasható a család közleményében.
Jilly Cooper több mint fél évszázados karriert tudhatott maga mögött. Szellemessége, melegszívűsége és együttérzése tette őt különlegessé és emlékezetessé az irodalom világában.
1975-ös debütáló könyve, az Emily, egy évtizedeken át tartó kapcsolat kezdetét jelentette a Transworld kiadóval. Pályafutása során tizennyolc regényt és több mint húsz ismeretterjesztő művet publikált, amelyekkel újrafogalmazta az angol nők irodalmi hangját.
Felicity Blunt, Jilly Cooper munkatársa és irodalmi ügynöke így búcsúzott:
Jillyre kétségtelenül leginkább a slágerlistákat vezető Rutshire krónikák sorozatáról és a káoszt okozó, jóképű díjugrató hőséről, Rupert Campbell-Blackről fognak emlékezni. Jilly éleslátással és empátiával írt mindenről: társadalmi osztályról, szexről, házasságról, rivalizálásról, gyászról és termékenységről. Cselekményei egyszerre voltak bonyolultak és merészek, éles megfigyelésekkel és pajkos humorral tarkítva.
A közelmúltban Cooper új közönséget is megszólított: producerként működött közre a Riválisok című Disney+ sorozatban, amely szeretett Rutshire-világát vitte képernyőre.
Dame Jilly temetése, saját kívánsága szerint, szűk családi körben zajlik majd - írja a Metro.
