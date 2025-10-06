Tragédia: elhunyt a híres írónő, nemzeti kincs távozott az élők soraiból

Elhunyt a híres írónő Dame Jilly Cooper, akit Anglia nemzeti kincsének is neveztek. A művésznő 88 éves korában, egy tragikus esés következtében vesztette életét. Halálhírét gyermekei, Felix és Emily jelentették be.

Elhunyt a híres írónő, Dame Jilly Cooper / Fotó: Freepik

Anya volt a napsugár mindannyiunk életében. A családja és a barátai iránti szeretete határtalan volt. Váratlan halála teljes sokkként ért minket. Nagyon büszkék vagyunk mindarra, amit az életében elért, és el sem tudjuk képzelni az életet a körülöttünk lévő ragadós mosolya és nevetése nélkül

- olvasható a család közleményében.

A híres írónő több sikeres művet hagyott maga mögött

Jilly Cooper több mint fél évszázados karriert tudhatott maga mögött. Szellemessége, melegszívűsége és együttérzése tette őt különlegessé és emlékezetessé az irodalom világában.

1975-ös debütáló könyve, az Emily, egy évtizedeken át tartó kapcsolat kezdetét jelentette a Transworld kiadóval. Pályafutása során tizennyolc regényt és több mint húsz ismeretterjesztő művet publikált, amelyekkel újrafogalmazta az angol nők irodalmi hangját.

Felicity Blunt, Jilly Cooper munkatársa és irodalmi ügynöke így búcsúzott:

Jillyre kétségtelenül leginkább a slágerlistákat vezető Rutshire krónikák sorozatáról és a káoszt okozó, jóképű díjugrató hőséről, Rupert Campbell-Blackről fognak emlékezni. Jilly éleslátással és empátiával írt mindenről: társadalmi osztályról, szexről, házasságról, rivalizálásról, gyászról és termékenységről. Cselekményei egyszerre voltak bonyolultak és merészek, éles megfigyelésekkel és pajkos humorral tarkítva.

A közelmúltban Cooper új közönséget is megszólított: producerként működött közre a Riválisok című Disney+ sorozatban, amely szeretett Rutshire-világát vitte képernyőre.

Dame Jilly temetése, saját kívánsága szerint, szűk családi körben zajlik majd - írja a Metro.