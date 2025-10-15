Nicki Minaj elveszítheti 7 milliárdot érő otthonát

Nicki Minaj 20 millió dollár (közel 7 milliárd forint) értékű Hidden Hills-i otthona veszélybe került. Egy korábbi bántalmazási per következményeként egy biztonsági őr több mint félmillió dollár kártérítést követel, amit az amerikai rapper állítólag mai napig nem fizetett ki. Az ügy bírósági szakaszba lépett, a követelés behajtására pedig akár az ingatlan eladása is szóba kerülhet.

Nicki Minaj egy bántalmazási perből keletkezett kártérítés miatt kényszerül több, mint félmillió dollárt kifizetni

Nicki Minaj férje miatt került bajba

A 2019-ben történt eset során Thomas Weidenmüller, Nicki Minaj koncertjének biztonsági embere azt állította, hogy a rapper férje, Kenneth Petty megütötte őt. A sérülései miatt több műtéten is átesett, ezért pert indított, amelynek végén a bíróság több mint 500 ezer dolláros kártérítést ítélt meg számára. Mivel a kifizetés a mai napig nem történt meg, Weidenmüller jogi csapata most azt kérvényezte, hogy a rapper egyik legismertebb ingatlanát értékesítsék a tartozás fedezésére. A jogi beadvány szerint Nicki Minaj vagyoni helyzete lehetővé tenné a kártérítés rendezését, azonban a fizetés elmaradása miatt a bíróság most azt vizsgálja, indokolt-e az ingatlan eladásával történő végrehajtás.

Az énekesnőnek aprópénz lenne kifizetni az összeget

Nicki Minaj vagyona a nyilvános becslések szerint 150 és 190 millió dollár közé tehető. A szóban forgó ház, ami egyike a rapper több ingatlanjának Kaliforniában, Hidden Hills városrészében található, és piaci értéke eléri a 20 millió dollárt. Nicki Minaj 2022 decemberében vásárolta, és jelenleg körülbelül 6 millió dollár értékű önerő van benne, a fennmaradó rész jelzáloggal terhelt. A bíróság egyelőre nem döntött az ingatlan eladásáról, de amennyiben a kérelemnek helyt adnak, akár árverésre is sor kerülhet.

Nicki Minaj és férje Kenneth Petty

Nicki Minaj bántalmazási per

A jogi eljárás egy 2019-ben történt incidenshez vezethető vissza, amely a rapper németországi turnéja során történt. A biztonsági szolgálatot vezető Thomas Weidenmüller azt állította, hogy a koncert egyik próbája után Nicki Minaj férje, Kenneth Petty többször megütötte őt. A bántalmazás következtében a biztonsági főnök arccsontja eltört, és nyolc különböző műtétre volt szüksége a teljes felépüléshez. A támadásról később orvosi jelentések és tanúvallomások is készültek, amelyek alátámasztották az állításokat. A jogi dokumentumok alapján Nicki Minaj közvetlenül nem vett részt az erőszakos cselekményben, de mivel az eset alatt ő volt a koncert szervezője és alkalmazója, így felelőssé vált az általa megbízott személy cselekedetéért. A bíróság végül Weidenmüller javára döntött, és 2022-ben 503 318 dollár összegű kártérítést ítélt meg számára a fizikai sérülések, az orvosi kezelések és a munkából való kiesés miatt.