Elítélték a férfit, aki halálra gázolta a világhírű rapper édesapját

A slágereiről és botrányairól egyaránt ismert rapper, Nicki Minaj 2021 februárjában szörnyű hírt kapott: édesapját, Robet Marajot elgázolták Long Island-i otthona közelében, mialatt sétálgatott. A tettes azonnal elhajtott a helyszínről, eszében sem volt segítséget nyújtani, sőt, később még a kocsiját is megpróbálta elejteni, sikertelenül. A térfigyelő kamerák ugyanis mindent rögzítettek, és így a hatóságok hamar a hetvenéves Charles Polevich nyomára bukkantak, akinek ezt követően nem csak egy ember halálának okozása miatt kellett ezt követően bíróság elé állnia, hiszen cserbenhagyás és bizonyíték eltüntetése is felmerült ellene, mint vád. Ehhez képest "olcsón" megúszta, a TMZ jelentése szerint a szerdai ítélet értelmébe egy évre kell börtönbe vonulnia, valamint szabadulása után további hat hónapig nem ülhet volán mögé. Emellett kapott egy 5000 dolláros bírságot is.

Nicki Minaj korábban úgy nyilatkozott édesapja haláláról: ez élete legmegrendítőbb vesztesége. Az ítélet kapcsán még nem mondta el véleményét.