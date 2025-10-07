Meghan Markle drámai útja - a kínos csóktól a látogatás valódi okáig

Meghan Markle igencsak felkavarta a vizet, miután drámai megjelenésével meglepetést okozott a párizsi divathéten. A látogatás három év után az első alkalom volt Európában, Harry herceg azonban sehol sem volt látható.
Meghan szombaton utazott Párizsba, hogy részt vegyen a Balenciaga 2026 tavaszi/nyári női kollekciójának bemutatóján. Sokan feltették a kérdést, miért épp ezen jelent meg, de úgy tűnik, baráti kapcsolatot ápol Pierpaolo Picciolival, a Balenciaga új kreatív igazgatójával.
Meghan szombat este részt vett a Balenciaga párizsi bemutatóján Pierpaolo Piccioli támogatásaként, aki nemrég vette át a ház kreatív igazgatói pozícióját. Ez volt az első alkalom több mint egy évtized után, hogy Meghan visszatért a divatbemutatók világába. Az évek során a hercegné számos Pierpaolo által tervezett ruhát viselt, és több alkalommal dolgoztak együtt, amikor Meghan fontos nemzetközi eseményekre készült... Az esemény sokéves művészi együttműködés és barátság csúcspontját tükrözte, amelyet Meghan jelenléte is megerősített Pierpaolo új korszakának kezdetén a Balenciagánál.
- közölte a hercegné szóvivője, hozzátéve, hogy Meghan mindig is csodálta a tervező munkáit.
A bemutatón a hercegné újra találkozott a divattervező barátjával, mielőtt elfoglalta volna helyét az első sorban. Egy, a TikTokra feltöltött videó azonban kínos pillanatot örökített meg: Meghan puszit akart adni a tervezőnek, hogy gratuláljon neki, de véletlenül az orra ütközött a férfi napszemüvegével. A kamerák kereszttüzében a tervező nevetéssel próbálta elütni a dolgot, majd megfogta Meghan kezét, hogy közös képet készítsenek.
Valójában Piccioli okozta a kellemetlen helyzetet, mert túl közel hajolt Meghanhez, és nem olvasta jól a nő nonverbális jelzéseit a légpuszi közben, így összeütköztek az orraikkal. Ráadásul rajta maradt a napszemüveg, ami csak rontott a helyzeten, és megpróbálta irányítani Meghant, amikor a kamerák felé fordította. Meghan gyorsan visszavette az irányítást, karját kinyújtva finoman elvezette a helyzetet.
- elemezte az esetet egy testbeszéd-szakértő, Judi James.
A bemutatón Meghan újra találkozott Anna Wintourral, a Vogue főszerkesztőjével, évekkel azután, hogy pletykák terjedtek kettejük viszályáról.
Korábban feszültségről szóltak a hírek, de most mosolyogva beszélgettek, és a két nő puszit váltott mindkét orcán, majd Wintour megdicsérte Meghan ruháját. Sokak szerint ezzel véget vetettek a korábbi ellentéteknek, amelyek a 2019-es brit Vogue különkiadása körül alakultak ki.
A Forces for Change kiadásban Meghan vendégszerkesztőként dolgozott Edward Enninful akkori főszerkesztővel, és hét hónapig készítettek egy lapszámot, amely inspiráló nőket ünnepelt. Viszont a hercegné állítólagos követelései nézeteltérésekhez vezettek Enninfullel és Wintourral is. Egyes beszámolók szerint Meghan lemondta a tervezett címlapsztorit, amikor nem teljesítették a kéréseit, és Enninful dühös lett.
A Balenciaga bemutatón Meghan fehér, bő szabású köpenyt viselt fehér ing fölött, amelyet fekete, hegyes orrú tűsarkú cipővel párosított, haját pedig szoros kontyba fogta. Sok rajongó azonban nem volt elragadtatva az összeállításától, egyesek az egészet egy gyűrött ágyneműhöz hasonlították. Később átöltözött egy aszimmetrikus fekete ruhába a Balenciaga afterpartiján, amely mindenkit lenyűgözött - írta a Mirror.
