Meghan Markle drámai útja - a kínos csóktól a látogatás valódi okáig

Meghan Markle igencsak felkavarta a vizet, miután drámai megjelenésével meglepetést okozott a párizsi divathéten. A látogatás három év után az első alkalom volt Európában, Harry herceg azonban sehol sem volt látható.

Mindenkit meglepett Meghan Markle a párizsi divathéten, de kínos pillanatokból nem volt hiány. Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto

Meghan Markle utazásának valódi oka

Meghan szombaton utazott Párizsba, hogy részt vegyen a Balenciaga 2026 tavaszi/nyári női kollekciójának bemutatóján. Sokan feltették a kérdést, miért épp ezen jelent meg, de úgy tűnik, baráti kapcsolatot ápol Pierpaolo Picciolival, a Balenciaga új kreatív igazgatójával.

Meghan szombat este részt vett a Balenciaga párizsi bemutatóján Pierpaolo Piccioli támogatásaként, aki nemrég vette át a ház kreatív igazgatói pozícióját. Ez volt az első alkalom több mint egy évtized után, hogy Meghan visszatért a divatbemutatók világába. Az évek során a hercegné számos Pierpaolo által tervezett ruhát viselt, és több alkalommal dolgoztak együtt, amikor Meghan fontos nemzetközi eseményekre készült... Az esemény sokéves művészi együttműködés és barátság csúcspontját tükrözte, amelyet Meghan jelenléte is megerősített Pierpaolo új korszakának kezdetén a Balenciagánál.

- közölte a hercegné szóvivője, hozzátéve, hogy Meghan mindig is csodálta a tervező munkáit.

A kínos csók

A bemutatón a hercegné újra találkozott a divattervező barátjával, mielőtt elfoglalta volna helyét az első sorban. Egy, a TikTokra feltöltött videó azonban kínos pillanatot örökített meg: Meghan puszit akart adni a tervezőnek, hogy gratuláljon neki, de véletlenül az orra ütközött a férfi napszemüvegével. A kamerák kereszttüzében a tervező nevetéssel próbálta elütni a dolgot, majd megfogta Meghan kezét, hogy közös képet készítsenek.

Valójában Piccioli okozta a kellemetlen helyzetet, mert túl közel hajolt Meghanhez, és nem olvasta jól a nő nonverbális jelzéseit a légpuszi közben, így összeütköztek az orraikkal. Ráadásul rajta maradt a napszemüveg, ami csak rontott a helyzeten, és megpróbálta irányítani Meghant, amikor a kamerák felé fordította. Meghan gyorsan visszavette az irányítást, karját kinyújtva finoman elvezette a helyzetet.

- elemezte az esetet egy testbeszéd-szakértő, Judi James.